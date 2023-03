OTTAWA, ON, le 30 mars 2023 /CNW/ - Anciens Combattants Canada rend hommage aux personnes qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflit militaire et de paix, et aide à garder vivant le souvenir de leurs réalisations et de leurs sacrifices pour toute la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé un financement pouvant atteindre 241 000 $ pour la Fondation Vimy au cours de la prochaine année, afin de soutenir son projet L'esprit de Vimy : mettre en avant les jeunes leaders et la transformation numérique.

L'esprit de Vimy est une série d'initiatives commémoratives et éducatives, y compris des programmes communautaires de leadership pour les jeunes, la numérisation des maquettes originales du Mémorial national du Canada à Vimy et la création d'un musée numérique entièrement bilingue axé sur l'expérience canadienne de la Première Guerre mondiale.

Ces initiatives inciteront les jeunes Canadiens à se souvenir et rendront accessibles à un plus grand nombre de Canadiens l'histoire de notre pays pendant la Première Guerre mondiale et l'héritage des personnes qui ont servi.

Le financement pour le projet sera fourni dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration.

« Nous ne pouvons rendre un plus grand hommage aux personnes qui ont servi qu'en racontant les histoires de leurs sacrifices. Et en s'inspirant de leur service pour nous améliorer et aider les générations suivantes à s'améliorer. Je suis heureux d'annoncer que nous soutiendrons l'excellent travail prévu par la Fondation Vimy. Le projet L'esprit de Vimy fera en sorte que les souvenirs de nos disparus et l'expérience canadienne des Première et Seconde Guerres mondiales perdureront bien plus longtemps que nous. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La Fondation Vimy est bien placée pour être à l'avant-garde de la transformation de la commémoration au Canada en une activité plus interactive. Alors que le temps nous éloigne de la Première Guerre mondiale, nous sommes extrêmement reconnaissants de ce financement qui nous rapprochera de la présentation d'initiatives novatrices à des générations de jeunes. Le passé est digne de notre présent, car nous découvrons des liens communs qui nous unissent dans notre rapport à l'histoire. »

Carolyn Patton, présidente de la Fondation Vimy

Dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, Anciens Combattants Canada appuie des projets conçus pour honorer les réalisations et les sacrifices des personnes qui ont servi.

La Fondation Vimy s'emploie à préserver et à promouvoir l'héritage continu de leadership du Canada , symbolisé par la victoire sur la crête de Vimy pendant la Première Guerre mondiale.

, symbolisé par la victoire sur la crête de pendant la Première Guerre mondiale. Anciens Combattants Canada a appuyé des projets antérieurs entrepris par la Fondation Vimy, comme Vimy : Mémorial vivant, Par-delà la crête : Vimy aujourd'hui et Vimy : le Canada , une ère nouvelle.

