Anciens Combattants Canada annonce l'octroi d'un financement à Shaping Purpose

Un montant de 750 000 $ provenant du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille permettra la réalisation d'une étude visant à évaluer le programme de Shaping Purpose destiné aux vétérans en transition et à leur conjoint.

SAINT JOHN, NB, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Alaina Lockhart, députée de Fundy Royal, ont annoncé le financement de l'étude pancanadienne de Shaping Purpose sur les vétérans en transition et leur conjoint. Shaping Purpose a reçu 750 000 $, répartis sur cinq ans, du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille dans le cadre du processus de demande de 2018-2019.

Ce fonds du gouvernement du Canada accorde des subventions et des contributions tous les ans à des organismes privés, publics ou universitaires pour appuyer les recherches, les initiatives et les projets qui favorisent ou améliorent le bien-être de la communauté des vétérans.

Citations

« Nous investissons dans des projets ayant la plus forte incidence positive sur les vétérans et leur famille, et le travail de Shaping Purpose correspond tout à fait à nos critères. Ce projet créera un service novateur qui nous permettra de mieux comprendre ce qu'est réellement une transition harmonieuse pour les vétérans et leur famille. Parce qu'au bout du compte, c'est que nous cherchons : que les vétérans et leur famille vivent une vie heureuse après le service. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Shaping Purpose fournit aux gens de tous âges les outils permettant de créer un plan de vie personnel qui donne des résultats concrets. Le soutien offert par le Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille jouera un rôle crucial dans la réalisation de l'étude pancanadienne sur les vétérans en transition et leur conjoint dont le but est d'aider les vétérans du Canada à réussir leur transition vers la vie civile. »

Lorne Brett, fondateur, Shaping Purpose

Faits en bref

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fait partie des mesures de soutien et des avantages énoncés dans le budget de 2017 qui ont pour objectif d'améliorer le bien‑être des vétérans et de leur famille.

Shaping Purpose recevra 150 000 $ par an, pendant cinq ans, pour réaliser son étude pancanadienne sur les vétérans en transition et leur conjoint.

Cette étude permettra d'évaluer le programme de Shaping Purpose destiné aux vétérans en transition et à leur conjoint ainsi que de créer une méthode pour définir la transition la plus harmonieuse du service militaire vers la vie civile.

Par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, Anciens Combattants Canada distribue trois millions de dollars tous les ans à des organismes partout au Canada .

. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est une ressource pour les organismes qui travaillent sur des recherches, des initiatives et des projets conçus pour améliorer le bien‑être des vétérans et de leur famille.

