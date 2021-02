Des consultations à venir auprès des Canadiens et des Canadiennes aideront à façonner l'avenir de la commémoration

OTTAWA, ON, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Anciens Combattants Canada

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a présenté une approche élargie visant à reconnaître tous les militaires qui ont servi notre pays.

Anciens Combattants Canada élabore un plan stratégique de commémoration décennal en consultation avec le Groupe consultatif sur la commémoration et d'autres intervenants clés. Ce plan servira de point de référence pour les activités de commémoration dans l'avenir. Depuis la guerre de Corée, le Canada a contribué à la sécurité internationale, au soutien de la paix et aux efforts humanitaires dans différentes régions autour du monde. Il est temps d'adopter une nouvelle approche pour reconnaître le service et le sacrifice de tous ceux et celles qui ont servi le Canada, ici et à l'étranger.

En 2021, Anciens Combattants Canada consultera des vétérans, des membres actuels des FAC, des organismes de vétérans, des éducateurs, d'autres partenaires, et des Canadiens de partout au pays. Leur rétroaction aidera à faire en sorte que notre programme de commémoration évolue et demeure pertinent pour les vétérans et les Canadiens dans les années à venir.

Nous souhaitons que chaque personne qui a servi ce pays se reconnaisse dans les histoires que nous partageons et se reconnaisse comme vétéran du Canada.

« À mesure que le temps passe, il est important que la façon dont nous nous rappelons les personnes qui ont porté l'uniforme continue d'évoluer. Notre objectif ici est de nous assurer de reconnaître et de saluer tous les braves Canadiens et Canadiennes qui se sont portés volontaires pour servir - pas seulement lors des guerres auxquelles nous pensons souvent, mais aussi dans les missions contemporaines et les opérations qui les ont suivies. Il y a beaucoup d'histoires à raconter et de vétérans à connaître pour les Canadiens, et je me réjouis à l'idée de travailler avec des gens de partout au pays pour mettre en œuvre un plan qui nous aidera à le faire. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

À compter de mars, ACC invitera des membres actuels et anciens des FAC, des membres actuels et anciens de la GRC ayant servi dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix, et des membres de leur famille à partager leurs idées sur la reconnaissance et la commémoration. Ce printemps, ACC consultera également les groupes d'intervenants auprès des vétérans, les partenaires clés et le public canadien.

La rétroaction reçue lors des consultations servira à adapter le plan stratégique pour les années futures.

