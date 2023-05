MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet, a remis les insignes de Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur à An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal au Canada. Par la remise de cette distinction, la République française reconnaît l'apport unique de Madame Verhulst-Santos, ainsi que son énergie déployée pour renforcer le rayonnement de l'excellence de la France à l'étranger.

An Verhulst-Santos, Présidente-Directrice générale, L'Oréal Canada et Michel Miraillet, Ambassadeur de France au Canada (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

« Je suis très honorée de cette décoration prestigieuse remise par la République Française, et souhaite la dédier à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du Groupe L'Oréal que je côtoie au quotidien », a déclaré An Verhulst-Santos à la réception de l'insigne de Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. « Je suis fière de pouvoir contribuer à l'expansion du commerce extérieur de la France, dont le secteur cosmétique est un acteur si important. Cet insigne me motive à continuer de faire rayonner les valeurs culturelles et économiques françaises au niveau international », a-t-elle poursuivi.

« Le gouvernement français a souhaité, en vous attribuant cette décoration, reconnaître non seulement votre brillante carrière professionnelle, votre contribution à faire de L'Oréal le grand groupe français qu'il est devenu sur le marché mondial, mais également vos engagements philanthropiques, passés et actuels à la tête de L'Oréal Canada, pour la France, son patrimoine ainsi que les grandes causes qui vous tiennent à cœur », a mentionné Michel Miraillet, ambassadeur de France au Canada.

An Verhulst-Santos a commencé sa carrière chez L'Oréal en 1991, dans la Division Produits Professionnels de L'Oréal en Belgique avec pour objectif de développer l'industrie capillaire de manière durable et au bénéfice de tous. Entre 2005 et 2009, Madame Verhulst-Santos a accompli un travail exemplaire en tant que directrice de cette division au Brésil. Elle y a lancé "Coiffeurs contre le sida", un programme mondial d'éducation préventive de L'Oréal en partenariat avec l'UNESCO pour promouvoir la santé et prévenir le sida.

De 2009 à 2011, elle a présidé cette division aux États-Unis et y a travaillé à l'intégration du projet de SalonCentric, l'opération de distribution des produits professionnels de L'Oréal en Amérique du Nord. De 2011 à 2016, elle était membre du comité exécutif international du Groupe L'Oréal en tant que présidente de la Division Produits Professionnels.

Depuis 2017, elle dirigeait une équipe de près de 3 600 collaborateurs en tant que PDG de L'Oréal Brésil, et, le 1er juillet 2021, elle est devenue la première femme PDG de L'Oréal au Canada, l'une des plus importantes filiales de la multinationale dans le monde, figurant parmi le Top 10 des 130 pays du Groupe L'Oréal.

La cérémonie de remise de l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur s'est déroulée à la résidence de la consule générale de France à Montréal, Sophie Lagoutte, le 11 mai dernier.

À propos de la Légion d'honneur

La Légion d'honneur est la plus haute distinction française et l'une des plus connues au monde. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l'État pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité. La Légion d'honneur comporte trois grades, (Chevalier, Officier, Commandeur) et deux dignités (Grand Officier et Grand Croix). Jean-Paul Agon, Président du Conseil d'Administration et Président du Comité Stratégie et Développement Durable du Groupe L'Oréal et Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie du Groupe L'Oréal, figurent également parmi les récipiendaires de la Légion d'honneur.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. Basée à Montréal depuis sa création en 1958, L'Oréal Canada se compose d'un siège social, d'une usine et d'un centre de distribution, et emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le e-commerce et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal Pour Le Futur, qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et La Beauté pour une vie meilleure.

SOURCE L'Oréal Canada Inc.

Renseignements: Virginie HOTTE-DUPUIS, [email protected]