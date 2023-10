Des avantages exclusifs attendent les titulaires de carte American Express admissibles au cours de cette célèbre semaine des restaurants

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Pour renforcer son engagement envers l'industrie de la restauration, American Express Canada est fière d'être le partenaire présentateur de l'édition MTLàTABLE de cette année, la très attendue semaine des restaurants de Montréal.

Du 3 au 19 novembre, plus de 135 restaurants offriront une gamme d'expériences culinaires à prix spéciaux, mettant en valeur la diversité de l'industrie de la restauration de Montréal qui jouit d'une grande renommée. Des menus de trois ou de quatre services seront offerts à quatre prix fixes (38 $, 53 $, 68 $ et 83 $). Des avantages exclusifs seront également au menu pour les titulaires de carte American Express admissibles, comme une offre d'American Express pendant l'événement.

« Nous sommes fiers d'appuyer les restaurateurs de Montréal qui représentent le meilleur de la scène gastronomique de la ville, a déclaré Gerardo Welter, vice-président, Marketing, American Express Canada. Grâce à ce partenariat, nous aidons les titulaires de carte à découvrir un nouvel endroit favori à fréquenter et à profiter de l'offre qui leur sera présentée. »

American Express est acceptée dans de nombreuses entreprises partout au Canada, y compris dans l'industrie de la restauration. En 2022, plus de 23 000 emplacements au Québec ont commencé à accepter les cartes American ExpressMD, dont plus de 3 300 restaurants.

Pendant l'événement MTLàTABLE, les titulaires de carte pourront réserver des tables dans des restaurants réputés qui présentent un éventail de styles et d'origines culinaires. Pour voir le programme complet et la liste complète des restaurants participants, veuillez consulter le site www.mtlatable.com.

« Nous sommes très heureux d'annoncer la 11e édition du MTLàTABLE, l'événement phare de la scène gastronomique montréalaise, a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. Cette année, il y aura six soirées supplémentaires et davantage de restaurants participants dans divers quartiers. Nous sommes ravis de constater que tant de restaurateurs participent à notre projet, donnant lieu à un événement inclusif et diversifié qui s'inscrit dans notre mission de braquer les projecteurs sur Montréal, la capitale culinaire de l'Amérique du Nord. »

À PROPOS D'AMERICAN EXPRESS CANADA

American Express est une société de services mondiale qui offre à ses clients des produits, des conseils et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent au succès de leur entreprise. Fondée au Canada en 1853, American Express offre une variété de produits de consommation et d'affaires. Apprenez-en davantage sur americanexpress.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

À propos de MTLàTABLE

Une initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Du 3 au 19 novembre, la 11e édition de ce rendez-vous gourmand met à l'affiche de délectables menus à prix fixe de 38 $, 53 $, 68 $ ou 83 $ dans 135 restaurants. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, rendez-vous sur le site Web www.mtlatable.com. MTLàTABLE tient à remercier son Partenaire présentateur American Express, son partenaire média La Presse, ses partenaires MAPAQ et Sysco, ainsi qu'Aliments du Québec, le Casino de Montréal et l'Association Restauration Québec.

SOURCE American Express Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Hailey MacKinnon, [email protected], 647 323-8665