TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - American Express a annoncé aujourd'hui le retour de son Programme international de soutien aux restaurateurs indépendants au Canada, reconfirmant ainsi son engagement d'aider les petits restaurants indépendants à grandir et à prospérer. En partenariat avec l'International Downtown Association (IDA), le programme de 2025 offrira 20 subventions de 20 000 $CAN chacune à certains restaurants de Toronto et de Montréal.

Le programme, qui est offert pour la quatrième année au Canada, est conçu pour aider les petits restaurants indépendants qui soutiennent leurs communautés, plus précisément les restaurants qui servent des personnes éprouvant des difficultés économiques ou qui sont exploités par celles-ci. Le but est de moderniser de façon importante ces restaurants, comme rehausser leurs capacités numériques, améliorer leurs opérations dans les cuisines et repenser leurs salles à manger. Nous acceptons les demandes au Canada jusqu'au 30 juin 2025. Les restaurants indépendants admissibles qui se trouvent à Toronto et à Montréal sont invités à soumettre une demande.

« American Express est fière de poursuivre son appui aux petits restaurants qui jouent un rôle vital dans leurs communautés locales », a déclaré Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale, Services aux marchands, American Express Canada. « Ces restaurants ne sont pas simplement des endroits pour y prendre des repas, ce sont des piliers communautaires et culturels. Ce programme est conçu pour investir dans ce groupe important de propriétaires d'entreprise afin qu'ils puissent préserver ce qui rend leurs restaurants si spéciaux. »

Depuis son lancement en 2022, le Programme international de soutien aux restaurateurs indépendants a aidé plus de 135 restaurants à travers le monde. Parmi les bénéficiaires canadiens de l'année dernière figurait le restaurant Bocadillo de Montréal, un restaurant familial qui a utilisé sa subvention pour renforcer son rôle central dans la communauté de danse et de musique de la ville.

« La subvention nous a permis d'organiser plus d'événements musicaux, de moderniser notre système sonore et d'améliorer l'expérience gastronomique de nos invités. Cela nous a aidés à renforcer nos relations avec notre communauté locale à Montréal », a affirmé Laura Uzcategui, propriétaire du Bocadillo.

Cette année, le Programme international de soutien aux restaurateurs indépendants est encore plus grand que jamais et nous acceptons les demandes dans trois nouveaux pays : la France, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne, en plus des restaurants en Australie, au Canada, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni. Le programme offre un financement de 1,45 million de dollars américains à 100 restaurants pour qu'ils puissent effectuer des améliorations importantes, comme moderniser leurs équipements de cuisine et apporter des améliorations à leur vitrine.

« La fondation IDA est ravie de faire équipe avec American Express encore une fois pour lancer la quatrième année du programme international de soutien aux restaurateurs indépendants », a déclaré David Downey, directeur général de la fondation IDA. « Afin d'outiller ces piliers communautaires vitaux et de leur permettre de prospérer, cette initiative fournit le soutien essentiel aux restaurants indépendants qui constituent le cœur et l'âme de nos centres-villes. »

En plus de ce programme qui soutient les petits restaurants indépendants, Amex Canada démontre aussi son soutien à la communauté des petites entreprises canadiennes à l'aide d'un programme de mentorat et de subvention géré par DMZ à l'Université métropolitaine de Toronto. Dans le cadre de ce programme financé par Amex et géré par DMZ, 100 petites entreprises canadiennes pour leur offrir une subvention de 10 000 $CAN et du soutien au mentorat.

