TORONTO, le 14 mai 2025 /CNW/ - La Déclaration de reddition de comptes publique de 2024 de la Banque Amex du Canada, qui, conformément à la réglementation fédérale canadienne, fournit un survol des contributions de la Banque à l'économie et à la société canadiennes, est maintenant disponible ici.

À PROPOS D'AMERICAN EXPRESS

American Express est une marque mondiale haut de gamme de solutions de paiement et d'art de vivre propulsée par les technologies. Nos employés de partout dans le monde appuient nos clients avec des produits, des services et des expériences qui se démarquent et qui enrichissent leur vie tout en favorisant leur succès en affaires.

Fondée 1850 et basée à New York, la marque d'American Express repose sur la confiance, la sécurité, la qualité de service et une longue histoire de prestation d'innovations et de valeur à ses clients. Comptant cent millions d'établissements de marchands dans notre réseau mondial couvrant plus de 200 pays et territoires, nous cherchons à offrir chaque jour la meilleure expérience qui soit à une grande variété de clients, de petites et moyennes entreprises et de grandes sociétés.

American Express s'est établie au Canada à Toronto en 1853. Aujourd'hui, la société est exploitée en tant que la Banque Amex du Canada et Amex Canada Inc., et emploie fièrement plus de 1 700 Canadiens.

Pour en savoir plus au sujet d'American Express au Canada, visitez le amex.ca et venez nous voir sur Facebook, X, Instagram et YouTube.

SOURCE American Express Canada

Contact média: Nicola McGroarty, [email protected]