TORONTO, le 5 nov. 2024 /CNW/ - American Express est heureuse d'annoncer les 20 récipiendaires canadiens du programme « Backing International Small Restaurants » en partenariat avec la International Downtown Association Foundation. Pour sa troisième année, le programme a étendu son soutien aux restaurants de Montréal, en plus de ceux de Toronto.

Lancé initialement en 2022, le programme « Backing International Small Restaurants » a pour objectif de soutenir les petits restaurants indépendants qui jouent un rôle significatif au sein de leur communauté et qui nécessitent des améliorations physiques ou numériques pour leur développement.

Au total, 20 restaurants répartis entre les deux villes ont chacun reçu une subvention de 19 500 $ CA. Ces fonds visent à permettre des améliorations ayant un impact durable sur leur croissance et leur pérennité, aidant ainsi ces établissements à élargir leur clientèle et à renforcer le dynamisme de leur communauté.

À l'échelle mondiale, le programme « Backing International Small Restaurants » a plus que doublé le financement annuel de la subvention, passant de 435 000 dollars l'année dernière à 1 million de dollars US cette année. Il a également élargi son soutien pour inclure des restaurants dans neuf villes à travers le monde. Depuis sa création en 2022, le programme a financé plus de 135 restaurants.

« Les petits restaurants enrichissent nos quartiers de multiples manières, qu'il s'agisse de nous faire découvrir de nouvelles saveurs et cuisines culturelles, ou de fournir des lieux de rencontre qui renforcent notre sentiment de communauté », a déclaré Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des Services marchands pour American Express Canada. « Nous sommes fiers de soutenir un nouveau groupe de restaurants locaux en leur fournissant un financement destiné à améliorer les aspects essentiels de leur activité et à enrichir les expériences significatives qu'ils offrent à leurs communautés. »

Parmi les restaurants sélectionnés figure Bocadillo, un établissement familial de Montréal qui est un pilier de la communauté vénézuélienne de la ville depuis 2008. Ce restaurant se distingue par son authenticité culinaire et culturelle, offrant aux clients non seulement une véritable expérience gastronomique, mais aussi des spectacles réguliers mettant en vedette divers artistes musicaux vénézuéliens tout au long de l'année.

« Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude pour avoir été sélectionnée comme récipiendaire de la subvention Backing International Small Restaurants. C'est un honneur de voir notre travail et notre engagement reconnus de cette manière. Ces fonds nous permettront de poursuivre notre mission de promotion de la musique et de la culture latines à Montréal, ce qui constitue notre principal objectif. Nous sommes convaincus que cette subvention nous aidera à avoir un impact encore plus significatif au sein de notre communauté », a déclaré Laura Uzcategui, propriétaire de Bocadillo.

« Nous sommes ravis d'annoncer la troisième cohorte de restaurants sélectionnés dans le cadre du programme Backing International Small Restaurants », a déclaré David Downey, directeur exécutif de la IDA Foundation. « Cette année, grâce à la générosité continue d'American Express, nous avons élargi notre portée pour inclure neuf villes à travers le monde. Nous sommes fiers d'offrir à ces restaurants exceptionnels les moyens de prospérer et de renforcer le tissu social de leurs quartiers. »

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires de Backing International Small Restaurants 2024, cliquez ici.

Le programme Backing International Small Restaurants s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Backing Small » d'American Express, qui vise à fournir un soutien financier et des ressources pour aider les petites entreprises à répondre à leurs besoins essentiels.

À PROPOS DE AMERICAN EXPRESS AU CANADA

American Express est une société de paiements intégrée au niveau mondial, offrant aux clients un accès à des produits, des idées et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent à la réussite de leur entreprise. American Express a été fondée au Canada en 1853 et offre une variété de produits de consommation et d'affaires. En savoir plus sur americanexpress.ca et connectez-vous avec nous sur Facebook, X, Instagram et YouTube.

À PROPOS DE LA FONDATION INTERNATIONALE DE L'ASSOCIATION CENTRALE

La International Downtown Association Foundation est un organisme caritatif à but non lucratif qui travaille en collaboration avec l'International Downtown Association (IDA) pour fournir de l'éducation, de la recherche et du soutien pour la création de centres urbains prospères, de quartiers commerciaux et de lieux urbains habitables pour tous.

