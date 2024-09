UXBRIDGE, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - On procédera à la revitalisation et au développement du réseau de sentiers d'Uxbridge grâce à un investissement conjoint de 260 000 $ du gouvernement fédéral et du canton d'Uxbridge dans le cadre du Fonds pour le transport actif.

Annoncé par la députée Jennifer O'Connell et le maire Dave Barton, le projet aidera à améliorer les options de transport abordables et durables pour les résidents.

Ce projet comprend la réalisation de travaux à trois endroits : au parc commémoratif Harold Bell, sur la rue Toronto South et sur le raccordement à la rue Pond.

On construira un trottoir d'environ 300 mètres sur le chemin Goodwood, ainsi qu'un sentier de 300 mètres allant de la route jusqu'au parc afin de rendre plus sécuritaire l'accès au parc commémoratif Harold Bell, notamment à son terrain de jeu et à ses installations sportives.

On construira également un sentier polyvalent d'environ 700 mètres de long sur la rue Toronto South. Cela permettra d'offrir une liaison plus sûre entre le centre-ville et le principal secteur commercial du canton et de résoudre les problèmes de sécurité actuels qui obligent les cyclistes et les piétons à emprunter l'accotement de la rue la plus achalandée d'Uxbridge.

Enfin, on construira un tronçon de trottoir de 110 mètres sur le raccordement à la rue Pond afin d'améliorer la sécurité et l'accessibilité, et de faire en sorte qu'il puisse être utilisé toutes les saisons. Cela permettra également de relier le parc Elgin au centre‑ville.

Citations

« Les réseaux de transport actif offrent des liaisons essentielles au sein des collectivités et entre les collectivités, en plus de favoriser le bien-être des résidents. Nous sommes ravis d'investir dans la remise en état et la construction de trottoirs et de sentiers à Uxbridge. Le transport actif permet de réduire les émissions de carbone et d'offrir aux résidents des options de transport sûres et saines. »

Jennifer O'Connell, députée de Pickering--Uxbridge, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette contribution procure des avantages considérables à l'ensemble de notre collectivité. Nous remercions le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, ainsi que le gouvernement fédéral pour leur soutien. Grâce à ce financement, les résidents d'Uxbridge peuvent maintenant se déplacer vers et depuis nos installations et nos espaces de loisirs plus facilement et en toute sécurité. Le financement nous permet de rendre plus accessibles des itinéraires autrefois impraticables ou peu pratiques, et les résidents n'ont plus à s'inquiéter de devoir marcher ou faire du vélo sur les accotements non pavés de rues très fréquentées. Le financement de ces améliorations permettra non seulement d'accroître la sécurité, mais aussi d'améliorer la santé physique et mentale, de favoriser les liens sociaux et de réduire les coûts des soins de santé. Cette contribution apporte tellement à notre collectivité, alors une fois de plus, merci. »

Dave Barton, maire du canton d'Uxbridge

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 104 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution du canton d' Uxbridge s'élève à 156 000 $.

s'élève à 156 000 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements sains, actifs, équitables et durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles. Ils permettent notamment de créer des possibilités d'emploi, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent, à compter de 2026-2027, pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent, à compter de 2026-2027, pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutiendra les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre des trois volets suivants : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

Logement, Infrastructures et Collectivités accepte actuellement les déclarations d'intérêt au titre des volets Ententes pour les régions métropolitaines et Financement de base. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

