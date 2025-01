HAMILTON, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - La crise des drogues toxiques et des surdoses a des répercussions tragiques sur les communautés partout au Canada. Cette crise de santé publique a couté la vie à un trop grand nombre de personnes et a eu des répercussions sur les familles, les amis et les voisins. L'approche du Canada face à cette crise de santé publique est axée sur l'accès à un continuum complet de services de santé, et sur le recours aux outils à notre disposition pour sauver des vies, mettre les gens en contact avec les soins et assurer la sécurité des communautés.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 4,3 millions de dollars au St. Joseph's Healthcare Hamilton pour la mise en place d'un programme dirigé par des pairs afin d'améliorer les soins prodigués aux personnes qui consomment des drogues pendant et après leur hospitalisation.

Le nouveau programme intégrera des personnes ayant une expérience vécue dans les équipes de soins hospitaliers en tant que travailleurs pairs pour faire le lien entre les patients et leurs équipes de soins de santé. Les travailleurs pairs apporteront également un soutien individuel et collectif aux patients des services d'urgence et des unités d'hospitalisation de l'hôpital St. Joseph, de l'hôpital général de Hamilton, de l'hôpital Juravinski et de l'hôpital pour enfants McMaster à Hamilton, en Ontario.

Pour favoriser une transition sûre et réussie vers le retour dans la communauté, le programme offrira des soins jusqu'à trois mois après la sortie de l'hôpital.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les partenaires communautaires et les organismes qui s'efforcent de sauver des vies. Le projet est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

Citations

« Nous sommes bien conscients des conséquences tragiques de la consommation de substances sur des familles, des amis et des membres de communautés et de collectivités de partout au Canada. Notre approche complète et axée sur la compassion repose sur l'offre de services de réduction des méfaits et de guérison communautaire aux personnes qui en ont le plus besoin. En soutenant des organismes communautaires bien ancrés qui bénéficient de la confiance des membres de leurs communautés et de leurs collectivités, nous donnons à ces organismes des moyens de combattre la consommation de substances d'une manière qui répond aux besoins locaux, renforce la résilience et aide en fin de compte les gens à mener une vie plus saine. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La réponse à cette crise de santé publique s'appuie sur une approche globale et compatissante. Par l'intermédiaire du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, nous sommes fiers de soutenir le nouveau programme innovant de St Joseph's Healthcare Hamilton qui intègre les personnes ayant une expérience concrète aux équipes de soins des hôpitaux. Ce nouveau programme viendra compléter les services actuels et contribuera à améliorer les soins de santé prodigués aux personnes en quête de soutien dans la région de Hamilton. Nous continuerons de collaborer pour mettre les gens en contact avec les soins de santé et ainsi sauver des vies. »

Lisa Hepfner

Députée de Hamilton Mountain

« En intégrant les compétences, la créativité, la compassion et le dévouement incroyable des travailleurs pairs à notre équipe de services d'aide en matière de dépendance, nous aurons un impact considérable sur les soins prodigués aux personnes qui consomment des drogues en milieu hospitalier et nous améliorerons assurément l'expérience de nos patients et la confiance qu'ils nous accordent en tant que prestataires de soins de santé. »

Dr Robin Lennox

Coresponsable des services de traitement de la dépendance, St. Joseph's Healthcare, Hamilton

« Ce financement permettra aux personnes en situation de dépendance de recevoir du soutien sur mesure lors de leur séjour à l'hôpital et à la suite de leur sortie, privilégiant la compréhension, la confiance et l'établissement de relations guidées par les personnes qui accèdent à ce service. »

Marcie McIlveen

Superviseure de l'aide aux pairs, St. Joseph's Healthcare, Hamilton

Faits en bref

Grâce aux investissements annoncés dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada fournit 144 millions de dollars par le biais du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

fournit 144 millions de dollars par le biais du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 730 millions de dollars ont été investis dans plus de 450 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

