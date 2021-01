Moniteurs de jeux UltraGear 2021 de LG Dotés de la technologie d'affichage Nano IPS avec un temps de réponse de 1 ms de gris à gris, les nouveaux moniteurs de jeu UltraGear de LG (modèles 27GP950, 32GP850 et 34GP950G) offrent une expérience de jeu exceptionnelle. Les trois modèles 2021 rendent les jeux de tout genre plus immersifs grâce à la vitesse et à la qualité d'image encensée de la marque, aux résolutions d'écran élevées et à une vaste gamme de couleurs (98 % du spectre DCI-P3).

Le moniteur 4K UHD UltraGear de 27 po (modèle 27GP950) permet un jeu rapide et fluide avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et un surcadençage à 160 Hz. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (TRV) HDMI 2.1 pour afficher des images fluides et permet aux utilisateurs de profiter de jeux en 4K exaltants à une fréquence allant jusqu'à 120 Hz sur les ordinateurs et la plus récente génération de consoles. La calibration du matériel de LG, qui permet à l'écran Nano IPS de reproduire des couleurs exceptionnellement précises et incroyablement éclatantes, s'ajoute à l'extraordinaire rendement du moniteur 27GP950.

Le moniteur 32GP850 de LG est un digne successeur du modèle 27GL850 de l'année dernière, qui a été acclamé par la critique. Le moniteur Nano IPS Quad haute définition (QHD) de 31,5 po offre une expérience de jeu supérieure grâce à un panneau à cristaux liquides à ultra-haute vitesse de 165 Hz et à un surcadençage à 180 Hz. Compatible avec la technologie NVIDIA G-SYNCMD, ce moniteur UltraGear permet aux joueurs de s'immerger plus profondément dans leurs jeux préférés en produisant des images riches et vives sans effets de déchirure ni de sautillement de l'image.

Lauréat du prix de l'innovation 2021 du CES, le moniteur 34GP950G de LG donne une qualité cinématographique aux jeux grâce à son écran UltraWide Nano IPS QHD de 34 po, à son format d'image de 21:9 et à son taux de rafraîchissement de 144 Hz (avec un surcadençage à 180 Hz). Ce moniteur est doté de la technologie NVIDIA G-SYNCMD ULTIMATE, le degré de performance le plus élevé de G-SYNC officiellement certifié par NVIDIA, pour produire la meilleure qualité d'image avec une réduction des effets de déchirement et de sautillement de l'image et offrir une expérience de jeu plus immersive.

Les modèles 27GP950 et 34GP950G ont également reçu la certification VESA DisplayHDR 600, tandis que le moniteur 32GP850 prend en charge le format HDR10 pour afficher des jeux dynamiques dans toute leur splendeur. Chaque modèle est doté d'un écran au fini mat pour réduire les reflets et d'un attrayant boîtier arrière à la conception circulaire qui accentue l'aspect distinctif et futuriste des moniteurs UltraGear de LG.

Moniteur UltraWide 2021 de LG

Autre lauréat du Prix de l'innovation du CES, le moniteur UltraWide 40WP95C de LG est un puissant dispositif multitâche doté d'un écran Nano IPS incurvé de 40 po offrant une résolution UltraWide 5K2K (5 120 x 2 160) et un format d'image de 21:9. Grâce à son généreux espace d'écran, ce moniteur peut contribuer à stimuler la productivité des utilisateurs en leur permettant de voir et de faire plus à l'écran à tout moment. L'écran constitue donc un excellent choix pour les créateurs et les développeurs de contenu numérique ou pour toute personne qui effectue régulièrement des tâches multiples. Sa qualité d'image étonnamment nette, couvrant 98 % (typique) de la gamme de couleurs DCI-P3 et 135 % de la gamme de couleurs sRVB, offre la précision nécessaire pour les travaux les plus détaillés, tandis que la prise en charge du format HDR10 garantit un format HDR impeccable. Le moniteur UltraWide de LG répond également aux besoins de connectivité des professionnels modernes grâce à une multitude d'options, y compris ThunderboltMC 4, qui permet de transférer rapidement des données et d'alimenter l'écran à l'aide d'un seul câble. Ce moniteur est conçu de manière ergonomique (il est notamment possible de régler son inclinaison, sa hauteur et sa rotation) afin d'offrir un confort complet pour tout type d'utilisateur.

Moniteur UltraFine OLED Pro 2021 de LG

Avec sa reproduction précise des couleurs et sa qualité d'image HDR et SDR exceptionnelle, le moniteur UltraFine OLED Pro de LG (modèle 32EP950) constitue une solution parfaite pour les professionnels de l'industrie de la création, tels que les artistes et les producteurs d'effets visuels travaillant dans des studios de cinéma ou d'animation. L'écran OLED à affichage autoémissif donne au moniteur 4K de 31,5 po un rapport de contraste de 1 000 000:1, tandis que la commande indépendante de la gradation de ses plus de huit millions de pixels contribue à éliminer l'effet de halo gênant qui se produit fréquemment sur les écrans ACL HDR. Le moniteur UltraFine OLED Pro offre également une superbe précision des couleurs, couvrant 99 % (typique) de la gamme de couleurs DCI-P3 et Adobe RVB.

Le moniteur UltraFine OLED Pro de LG répond aux besoins des artistes numériques en matière de fidélité des couleurs grâce à son écran OLED 4K de 10 bits et au studio de calibrage de LG. La solution de calibration matérielle de LG permet aux utilisateurs d'effectuer des ajustements directs pour garantir le plus haut degré de précision et de cohérence des couleurs. Et pour garantir une connexion pratique avec une vaste gamme d'appareils, le moniteur dispose d'une multitude de ports, y compris un port USB de type C avec une charge de 90 W, deux ports DisplayPort, un port HDMI et trois ports USB.

« Du jeu immersif à la productivité en passant par le rendement de niveau professionnel, les moniteurs Ultra à la fine pointe de la technologie de LG ont tout ce qu'il faut pour satisfaire les besoins des consommateurs les plus exigeants d'aujourd'hui », a déclaré Jang Ik-hwan, vice-président principal et chef des TI de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « Notre position de chef de file dans le segment des moniteurs haut de gamme n'est viable que si nous continuons à innover et à créer de nouveaux produits diversifiés conçus pour les clients actuels et ceux que nous voulons séduire. »

Les moniteurs Ultra 2021 de LG seront présentés dans le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021 à partir du 11 janvier. Restez au courant des nouvelles de LG au CES en suivant le mot-clic #LGCES2021 sur les médias sociaux.

Caractéristiques techniques :















UltraGear * UltraGear * UltraGear * UltraWide UltraFine 34GP950G 27GP950 32GP850 40WP95C 32EP950 Qualité de l'image Écran Nano IPS Nano IPS Nano IPS Nano IPS OLED Taille 34 pouces 27 pouces 31,5 pouces 40 pouces 31,5 pouces Résolution UltraWide QHD (3 440 x 1 440) 4K UHD (3 840 x 2 160) QHD (2 560 x 1 440) UltraWide 5K2K (5 120 x 2 160) 4K UHD (3 840 x 2 160) Gamme de

couleurs (typ.) 98 % du spectre

DCI-P3 98 % du spectre

DCI-P3 98 % du spectre

DCI-P3 98 % du spectre

DCI-P3 99 % du spectre

DCI-P3 Taux de

rafraîchissement 144 Hz (surcadençable à

180 Hz) 144 Hz (surcadençable à

160 Hz) 165 Hz (surcadençable à

180 Hz) 72 Hz 60 Hz Temps de

réponse (gris à gris) 1 ms 1 ms 1 ms 5 ms 1 ms HDR VESA DisplayHDRMC 600 VESA DisplayHDRMC 600 HDR10 HDR10 1M:1 C/R

Gradation des pixels HDR VESA DisplayHDRMC 400 noir véritable Caractéristiques NVIDIAMD G-SYNCMD ULTIMATE Synchronisation adaptative DP Compatible avec NVIDIAMD G-SYNCMD FreeSyncMC Premium Pro d'AMD HDMI 2.1 TRV Compatible avec NVIDIAMD G-SYNCMD FreeSyncMC Premium d'AMD FreeSyncMC d'AMD RadeonMC ThunderboltMC 4 USB-C























* La conception des produits UltraGear peut changer sans préavis.

