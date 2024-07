YELLOWKNIFE, NT, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Cinq grandes routes des Territoires du Nord-Ouest seront améliorées grâce à un investissement de plus de 67 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncés par le député Michael McLeod et Caroline Wawzonek, ministre de l'Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest, ces projets permettront de remettre en état certains tronçons de quatre grandes routes et d'une route d'accès dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui rendra le transport des personnes et des biens plus sûr dans l'ensemble du territoire.

Les résidents de Fort Liard, Nahanni Butte, Jean Marie River et Fort Simpson bénéficieront de conditions de conduite plus sûres et plus efficaces grâce aux projets de réfection et d'amélioration annoncés concernant la route 1 et la route 7. Les améliorations prévues pour ces deux routes comprennent la reconstruction des remblais, l'amélioration du drainage et des travaux de gravillonnage. La route 7 permet aux visiteurs de se rendre dans le parc national Nahanni; elle offre un meilleur accès au parc aux touristes comme aux résidents de la région.

La route 4, qui s'étend à l'est de Yellowknife, bénéficiera de travaux d'amélioration de la pente et du drainage. Cette route, connue sous le nom d'Ingraham Trail, traverse de nombreux parcs et aires de fréquentation diurne.

Ces cinq projets aideront à créer des emplois, à développer le tourisme et à rendre les déplacements plus sûrs pour les gens qui vivent et travaillent dans la région ainsi que pour les visiteurs.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier d'investir dans des projets qui auront un impact réel sur la vie des résidents des Territoires du Nord-Ouest. La vie dans les communautés rurales et nordiques comporte des défis uniques, et les améliorations apportées aux infrastructures routières et autoroutières nous aideront à rester reliés aux gens et aux lieux qui sont importants pour nous. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Les investissements réalisés dans nos infrastructures de transport entraînent de nombreux avantages pour les résidents du Nord. Ils améliorent la sécurité routière et renforcent les liens entre les communautés, ce qui contribue à la prospérité des entreprises locales, aux possibilités d'emploi et au tourisme dans les quatre régions de notre territoire. »

Caroline Wawzonek, ministre de l'Infrastructure

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 67 087 000 $ provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totale de plus de 150 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 10,6 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-nt-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Communications INF, Ministère de l'Infrastructure, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]