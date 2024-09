PREMIÈRE NATION DE HIAWATHA, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - On a alloué plus de 430 000 $ à la Première Nation de Hiawatha dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles afin de lui permettre de restaurer plus de 3 kilomètres de berges le long du lac Rice, de manière à protéger la faune et à diminuer l'érosion des berges.

En travaillant avec la nature, la Première Nation de Hiawatha soutient et protège la biodiversité et le bien-être humain. Ce projet de restauration consiste à intégrer des plantes indigènes afin de diminuer l'érosion du rivage tout en créant un habitat protégé pour diverses espèces de grenouilles et de poissons, ainsi que pour le riz sauvage, une espèce importante sur le plan culturel. Un jardin de plantes médicinales, une passerelle, une jetée et des bancs faciliteront également l'accès à la nature, favoriseront l'utilisation du rivage pour les pratiques culturelles de la communauté, et créeront un espace accueillant et relaxant pour la communauté.

La Première Nation de Hiawatha travaille à la restauration des terres non seulement pour assurer un avenir plus durable, mais aussi pour créer un lieu paisible où les membres de la communauté pourront profiter de la nature et veiller à ce que les terres et la faune soient protégées pour de nombreuses générations.

Citations

«Je suis honoré de soutenir cet investissement dans la restauration des berges du lac Rice en partenariat avec la Première Nation de Hiawatha. Il est essentiel d'investir dans les infrastructures, comme dans le cadre de ce projet de restauration de berges, pour assurer la durabilité de notre environnement. Ce projet soutiendra la biodiversité grâce à la restauration des habitats naturels de plantes et d'animaux et, grâce à l'aménagement d'un jardin de plantes médicinales, il permettra de créer un environnement sain, durable et accueillant pour tous les membres de la communauté. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de restaurer les berges en y intégrant des espèces indigènes pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il est de notre responsabilité, telle qu'elle nous a été confiée par le Créateur, de prendre soin des eaux, et lorsque nous restaurons les rives des lacs avec des plantes indigènes, nous améliorons la santé de nos lacs. La restauration des berges contribue à améliorer la qualité de l'eau en éliminant les polluants et les nutriments des eaux de ruissellement. De plus, la restauration des berges avec des espèces indigènes permet d'obtenir des écosystèmes sains et stables, ce qui renforce les habitats et les chaînes alimentaires. La restauration des berges consiste à prendre soin de l'eau, des terres et de toutes les créatures vivantes. »

Laurie Carr, cheffe, Première Nation de Hiawatha

Faits en bref

Le gouvernement fédéral s'est engagé à rendre nos collectivités plus agréables, durables et résilientes en investissant dans la protection et la restauration des environnements naturels.

Le gouvernement fédéral investit 437 500 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

