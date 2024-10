MILTON, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le Centre d'accueil du lac Crawford devient plus écoénergétique grâce à un investissement de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Aujourd'hui, le député Adam Van Koeverden, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, et Chandra Sharma, présidente-directrice générale de Conservation Halton, ont annoncé l'investissement dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

En 2023, le lac Crawford a été désigné comme un important site d'étude de l'anthropocène, un concept qui identifie l'activité humaine comme la force dominante qui modifie les systèmes naturels de la planète. L'enregistrement des sédiments remarquables du lac et son emplacement dans une zone protégée ont aidé les chercheurs à découvrir l'étendue de notre impact sur l'environnement. Le centre d'accueil, qui témoigne de l'histoire naturelle comme de l'histoire de la présence humaine de ce site, sert d'espace communautaire et abrite des œuvres d'art, des artéfacts et des ressources pédagogiques autochtones.

Ce projet comprendra le remplacement des fenêtres, des portes et de l'isolation. La modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation permettra de réduire les besoins en énergie du centre et d'améliorer le contrôle de l'air ambiant afin de préserver et de protéger les artéfacts. Enfin, le financement aidera également à agrandir l'installation avec un nouvel espace d'entrée doté d'un ascenseur accessible. Globalement, ces améliorations contribueront à réduire les coûts d'exploitation et les émissions de carbone.

Citations

« Le lac Crawford est reconnu à l'échelle internationale comme étant un site scientifique important pour étudier et cerner les impacts de l'histoire de l'humanité. En protégeant l'histoire et l'art des peuples autochtones, le centre d'accueil du lac Crawford contribue à raconter l'histoire de l'humanité. Alors que nous nous dirigeons ensemble vers un avenir plus vert et plus inclusif, le gouvernement fédéral continuera d'investir dans des infrastructures durables et accessibles. »

Adam Van Koeverden, député de Milton, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de notre gouvernement à améliorer la durabilité et l'accessibilité des infrastructures communautaires telles que le centre d'accueil du lac Crawford, une ressource éducative et économique importante dans notre communauté de Halton. Grâce à notre programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour créer des espaces communautaires plus verts et plus durables dont tout le monde profite. »

L'honorable Anita Anand, députée de Oakville

« L'investissement effectué dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs a joué un rôle de catalyseur dans la réalisation de ce projet. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, le nouveau centre d'accueil du lac Crawford transformera l'expérience des visiteurs et soutiendra notre engagement en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion grâce à des améliorations d'infrastructure soigneusement conçues. Ce projet renforce également notre capacité à proposer des programmes éducatifs immersifs sur l'histoire autochtone de la région, les effets du changement climatique et l'écologie unique de ce lac méromictique rare. »

Chandra Sharma, présidente et directrice générale de Conservation Halton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 390 960 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de Conservation Halton s'élève à 5 099 040 $.

Le programme a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'accroissement de l'efficacité énergétique et de la résilience au changement climatique.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'accroissement de l'efficacité énergétique et de la résilience au changement climatique. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation rendant les bâtiments plus verts et plus accessibles.

Un investissement supplémentaire de 500 millions de dollars a été annoncé dans le Budget fédéral de 2024 pour soutenir davantage de projets jusqu'en mars 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Actuellement, il est possible de soumettre des demandes dans le cadre du programme BCVIpour : des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure, dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $. de grands projets de rénovation, dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et visant à améliorer des bâtiments communautaires existants ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques. Pour les deux volets, la réception des demandes prendra fin le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://housing-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://housing-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Lac Crawford [en anglais seulement]

https://www.conservationhalton.ca/parks/crawford-lake/

Études relatives au lac Crawford [en anglais seulement]

https://www.conservationhalton.ca/crawford-lake-studies/

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Conseillère en communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Declan Kelly, Conseiller principal en communications, Conservation Halton, 905-208-2941, [email protected]