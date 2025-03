MUNICIPALITÉ RURALE DE MACDONALD, MB, le 21 mars 2025 /CNW/ - Des investissements stratégiques dans les infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et de ventilation permettent aux collectivités de construire et de soutenir un plus grand nombre de logements. Sept collectivités du Manitoba bénéficieront de l'amélioration d'infrastructures locales essentielles grâce à un investissement fédéral de plus de 15,7 millions $.

Dans la Municipalité rurale de Macdonald, le financement permettra de soutenir la construction d'un réservoir en béton et d'une station de pompage connexe pour desservir le développement en cours le long du boulevard McGillivray. Cette nouvelle installation garantira l'accès à une eau potable propre et fiable aujourd'hui et à l'avenir.

La ville de Morden bénéficiera de la modernisation de son système de traitement des eaux usées. Ces travaux comprennent la construction d'un nouveau système de lagunage et d'une station de relèvement, ainsi que le réacheminement des eaux usées vers ces structures. Ces ajouts essentiels permettront à Morden de s'adapter confortablement à sa trajectoire de ville avec la croissance la plus rapide du Manitoba.

Plusieurs autres collectivités verront également leurs infrastructures être améliorées. Le traitement des eaux usées sera notamment augmenté dans la Municipalité de Boissevain-Morton et dans la Municipalité rurale de Victoria. Des améliorations aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) sont également prévues pour les établissements de soins de santé des municipalités de Winnipeg, Lorne et Norfolk Treherne. Ces améliorations permettront aux établissements de se conformer aux règlements sur le bâtiment ainsi que de préserver la santé et le bien-être des patients, du personnel et des visiteurs.

« L'investissement d'aujourd'hui souligne notre engagement à veiller à ce que les collectivités du Manitoba aient accès à des infrastructures d'eau et de ventilation fiables. Ces améliorations sont essentielles, non seulement pour soutenir la construction de logements, mais aussi pour améliorer la santé et le bien-être des résidents. Ensemble, nous construisons un avenir plus fort pour tous les Manitobains. »

L'honorable Terry Duguid, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques

« Cet investissement dans l'infrastructure de traitement des eaux usées de Morden est une étape cruciale pour soutenir la croissance rapide de notre ville tout en assurant la durabilité de l'environnement. Le nouveau système de traitement des eaux usées fournira la capacité dont nous avons besoin pour accueillir le développement futur et améliorer la qualité de vie de nos résidents. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat avec le gouvernement fédéral et restons déterminés à bâtir une collectivité forte et résiliente. »

Nancy Penner, mairesse de la Ville de Morden

« La Municipalité rurale de Macdonald est reconnaissante du financement accordé par le gouvernement du Canada pour la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable. Cette amélioration vitale desservira le McGillivray Enterprise Area, assurant ainsi la poursuite de sa croissance et de son développement économique. Ce projet profite à tous les niveaux de gouvernement, et nous sommes impatients de voir les retombées positives de cet investissement. »

Brad Erb, préfet de la Municipalité rurale de Macdonald

Le gouvernement fédéral investit 15 741 793 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes et du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Les communautés locales contribuent à hauteur de plus de 32,6 millions $ à leurs projets respectifs.

. Les communautés locales contribuent à hauteur de plus de 32,6 millions $ à leurs projets respectifs. Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 42 projets d'infrastructure ont été annoncés au Manitoba dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 781,7 millions $.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 781,7 millions $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 35 projets d'infrastructure ont été annoncés au Manitoba dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, avec une contribution fédérale totale de plus de 15,2 millions $.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, avec une contribution fédérale totale de plus de 15,2 millions $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Logement, Infrastructure et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, du changement climatique ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, du changement climatique ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres. Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des communautés autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

