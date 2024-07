VANCOUVER, BC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Des travaux d'améliorations écoénergétiques seront effectués à la bibliothèque centrale de Library Square grâce à un investissement combiné de plus de 5,9 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Ville de Vancouver.

La bibliothèque remplacera ses systèmes de refroidissement par de nouvelles thermopompes et un système de récupération d'énergie, ce qui permettra d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les coûts d'exploitation, en plus d'améliorer le confort et l'expérience des usagers et du personnel.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en diminuant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

« Je suis heureuse d'annoncer un investissement dans ces importants travaux d'améliorations énergétiques à la bibliothèque centrale de Library Square. Les bibliothèques sont des lieux où la magie opère : les enfants y font des découvertes, les étudiants apprennent et les voisins se réunissent. Ces améliorations écologiques permettront à la bibliothèque de prospérer grâce à une meilleure qualité de l'air et à des économies supplémentaires qui permettront d'offrir des services de meilleure qualité. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« La bibliothèque centrale de Vancouver est un lieu emblématique qui attire des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Grâce à cette contribution de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, nous favorisons la durabilité afin d'offrir à nos usagers une expérience de calibre mondial. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

Le gouvernement fédéral investit 2 382 080 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la Ville de Vancouver fournit 3 562 951 $.

fournit 3 562 951 $. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 11,1 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 167 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada . Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029. Infrastructure Canada se penche actuellement sur les prochaines étapes à suivre au titre du programme BCVI à la suite de cette récente annonce.

Au moins 10 % du financement est alloué à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

