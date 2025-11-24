WINNIPEG, MB, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 2 millions de dollars sur quatre ans au gouvernement du Manitoba en vue d'améliorer l'accès aux services de santé en français dans la province.

Cet investissement jette les bases d'une amélioration des services de santé pour les communautés francophones dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé (PLOS). Le gouvernement du Manitoba recueillera des données sur les compétences linguistiques du personnel de santé actuel et sur les préférences linguistiques des patients. De plus, une initiative de santé virtuelle sera lancée afin d'offrir des services de santé en français aux francophones vivant dans des régions rurales ou éloignées, où l'accès à des services de santé bilingues est limité.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous, y compris les services dans la langue officielle de leur choix.

Citations

« Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent. Lorsqu'il s'agit de soins de santé, la barrière linguistique peut être une question de vie ou de mort. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des projets qui amélioreront l'accès aux services de santé pour les membres des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Je sais personnellement à quel point il est important pour les gens d'avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix. Cette initiative améliorera l'accès à des services plus sûrs et plus inclusifs et garantira que les deux langues officielles continuent d'être prises en charge dans l'ensemble de notre système de santé, quel que soit l'endroit où vous vivez. »

Ginette Lavack

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital

« Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité, elles nous unissent d'un océan à l'autre et nous rendent meilleurs ensemble. En tant que gouvernement, nous prenons des mesures concrètes pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent, puissent avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix. Je suis heureux que ce financement appuie des projets qui renforcent notre identité bilingue, non seulement au Manitoba, mais partout au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La forte communauté francophone du Manitoba nous confère un atout unique dans le domaine des soins de santé. Ce financement fédéral nous aidera à miser sur cet atout en recrutant et en soutenant des professionnelles et des professionnels de la santé bilingues, en élargissant l'offre de soins de santé virtuels en français et en améliorant la façon dont nous suivons et répondons aux besoins des Manitobaines et des Manitobains francophones. Offrir des soins dans les deux langues officielles nous aide à attirer des professionnelles et des professionnels qualifiés, à renforcer notre main-d'œuvre en santé et à rendre les soins plus personnalisés et plus inclusifs pour les patientes et les patients. »

Uzoma Asagwara

Ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée du Manitoba

Fait en bref

Le gouvernement du Manitoba recevra 2 117 586 dollars sur quatre ans (2024-2028) pour son projet « Anchor and Expand Access to Quality of Health Services in French ».

Le 11 septembre 2025, le gouvernement du Canada a également annoncé un financement de plus de 5 millions de dollars sur cinq ans (2023-2028) à l'Université de Saint-Boniface afin d'augmenter le nombre d'étudiants inscrits aux programmes de formation d'infirmières auxiliaires autorisées et d'infirmières praticiennes, ainsi qu'au programme de baccalauréat en travail social.

Le PLOS a été lancé en 2003 et est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada. Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration a annoncé qu'en plus du financement existant de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PLOS de Santé Canada recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs.

Le budget de 2023 a présenté le plan du gouvernement visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds destinés aux provinces et aux territoires afin de renforcer le système de santé publique du Canada. Ce montant comprend 25 milliards de dollars provenant d'accords bilatéraux adaptés aux besoins particuliers de chaque province et territoire.

