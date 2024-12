VILLAGE NISGA'A DE GINGOLX, BC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Des travaux d'amélioration majeurs seront effectués aux infrastructures d'atténuation des catastrophes du port de Gingolx, le plus grand port du territoire de la Première Nation Nisga'a, grâce à un investissement fédéral de près de 20 millions de dollars.

Le port de Gingolx est confronté à des risques croissants de tempêtes plus fortes et d'élévation du niveau de la mer, ce qui pourrait entraîner des dommages catastrophiques au port et aux embarcations. Cet investissement permettra d'étendre et d'élever les infrastructures existantes du brise-lames afin de renforcer le littoral contre les tempêtes majeures, de créer un chenal protégé dans le port à l'usage des bateaux et de réduire le taux et la quantité de limon qui s'accumule dans la rivière Nass. Le contrôle du débit de l'eau et des niveaux de vase réduira les répercussions négatives de l'envasement sur les habitats de frai des poissons, les berges environnantes et les bateaux commerciaux et privés autochtones.

« Comme la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes augmente en raison des changements climatiques, les mesures d'atténuation des catastrophes jouent un rôle plus important que jamais dans la protection des communautés comme Gingolx contre les risques croissants liés aux changements climatiques. Investir dans l'amélioration des infrastructures du brise-lames du port aidera à protéger le port de Gingolx et, par conséquent, son industrie de la pêche, qui constitue un moyen de subsistance et une tradition culturelle pour de nombreux membres de la Nation Nisga'a résidant le long de la côte nord‑ouest de l'inlet Portland. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom du village Nisga'a de Gingolx, nous exprimons notre sincère gratitude au gouvernement du Canada et aux responsables du FAAC pour le financement alloué au projet de construction du brise-lames de Gingolx. Cette initiative essentielle permet d'assurer la sécurité et la durabilité de notre communauté en protégeant nos côtes et en assurant un avenir meilleur pour les générations à venir. »

George Alexcee, conseiller en chef, gouvernement du village de Gingolx

« Au nom du village Nisga'a de Gingolx, nous tenons à REMERCIER le gouvernement du Canada pour le financement du projet de construction du brise-lames de Gingolx dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). Gingolx est connue comme la « capitale des fruits de mer de la Nass » et notre énoncé de vision est « nous sommes Git-Gingolx de la Nation Nisga'a, une communauté côtière prospère et une destination de choix ». Le port est donc essentiel au bien-être économique de la communauté. Il abrite la flotte de bateaux des communautés voisines et environnantes, ce qui constitue non seulement une source de revenus, mais aussi une VALEUR CULTURELLE pour ces communautés. Nos anciens dirigeants disaient toujours que tant que la rivière Nass coule, les Nisga'a qui vivent sur ses rives sont prospères; et c'est vraiment le cas. Le projet offrira une protection accrue non seulement aux bateaux des communautés, mais aussi à la flotte de pêche autochtone et commerciale, ainsi qu'à des bateaux plus importants, comme ceux de la garde côtière, ce qui rendra le port plus sûr pour les navires qui y sont amarrés et pour ceux qui sont pris dans une mer agitée dans la région. »

Claude Barton Sr., ancien conseiller en chef, gouvernement du village de Gingolx

« Au nom du gouvernement Nisga'a Lisims, nous sommes ravis de recevoir cette aide financière pour améliorer le brise-lames et les installations portuaires, qui sont essentiels au bien-être de tous les citoyens Nisga'a, des résidents de Gingolx et des nombreux visiteurs du monde entier qui se rendent sur les terres Nisga'a et dans la région de la Nass. En soutenant la mise en place d'infrastructures adaptées et fonctionnelles pour la communauté de Gingolx, la Nation Nisga'a, ses citoyens et ses invités disposeront de biens sûrs et fonctionnels pour leurs activités récréatives, traditionnelles et économiques. »

Eva Clayton, présidente du gouvernement Nisga'a Lisims

Faits en bref

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit un montant maximal de 19 994 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

À ce jour, plus de 104 projets d'infrastructure ont été annoncés dans le cadre du FAAC. Ces projets visent à aider les collectivités à mieux se préparer et à résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Ce financement soutiendra des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Les coûts admissibles d'un projet doivent totaliser au moins 1 million de dollars pour que le projet puisse être admissible.

