Amélioration alimentaire Québec - Le gouvernement du Québec octroie 750 000 $ pour la poursuite de l'initiative d'amélioration de la qualité nutritive des aliments transformés

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une somme de 750 000 $ sur trois ans au Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) pour la poursuite d'Amélioration alimentaire Québec (AAQ).

Cette initiative vise à accompagner les transformateurs alimentaires qui entreprennent une démarche volontaire d'amélioration de la qualité nutritive de leurs produits afin de contribuer à bonifier l'offre alimentaire au Québec.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce dans le cadre d'un événement du CTAQ qui se tenait à Québec.

« Je suis heureux de ce soutien renouvelé au CTAQ, qui continuera d'accompagner les entreprises dans leurs démarches d'amélioration de la qualité nutritive des aliments transformés. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments locaux, savoureux, de bonne qualité et respectueux de l'environnement. Investir ainsi en innovation contribue à la fois au succès des produits offerts et à l'amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La poursuite de l'initiative AAQ témoigne de l'unité sans précédent de notre industrie et de la confiance en notre esprit collaboratif. Accompagner les décideurs en transformation alimentaire et contribuer activement à l'arrivée en épicerie d'offres alimentaires de meilleure qualité sont les moteurs de nos équipes. Ils constituent de plus des actions durables pour la santé des Québécoises et des Québécois. Vivement la suite de ce mandat différenciateur et essentiel pour les entreprises d'ici, au plus grand bénéfice des consommateurs. »

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec

Depuis sa création, AAQ a permis de développer un vaste écosystème réunissant de nombreux partenaires, chercheurs et spécialistes en innovation et en marketing alimentaire qui, ensemble, ont travaillé sur des solutions concrètes destinées aux transformateurs alimentaires.

Par ailleurs, rappelons que AAQ, une initiative du MAPAQ, soutient financièrement les entreprises bioalimentaires dans leurs projets de développement d'aliments transformés de bonne qualité nutritive ou de qualité nutritive améliorée.

