Spiritueux québécois - Québec reconnaît l'« Acerum du Québec » comme une indication géographique protégée

SHEFFORD, QC, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce une toute nouvelle indication géographique protégée (IGP) : Acerum du Québec.

L'Acerum du Québec est une eau-de-vie d'érable obtenue exclusivement par la distillation de l'alcool issu de la fermentation de la sève d'érable ou des produits qui en découlent provenant du Québec.

Cette nouvelle appellation permet non seulement de mettre en valeur le travail de nos distillateurs, mais elle facilite également l'identification d'un produit d'ici par les consommateurs dont l'engouement pour l'achat local ne cesse de croître.

Le ministre a dévoilé les détails de cette initiative à la Distillerie Shefford située dans la région de l'Estrie. L'entreprise est le premier distillateur de cette eau-de-vie au Québec.

Soulignons que seuls les produits certifiés conformes au cahier des charges seront désignés par l'appellation réservée IGP Acerum du Québec. Les consommateurs auront ainsi la garantie de consommer des produits aux caractéristiques distinctives qui attestent une authenticité propre au Québec.

Les distillateurs qui souhaitent utiliser l'appellation réservée devront s'engager auprès d'Ecocert Canada, l'organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).

Citations

« Je suis heureux de cette nouvelle reconnaissance pour l'Acerum du Québec, un produit ancré dans notre terroir qui reflète le savoir-faire de nos artisans. Elle contribuera à faire rayonner encore davantage les produits de l'érable, que ce soit ici ou à l'international. Je vous invite à faire le choix de cette eau-de-vie bien de chez nous, c'est la meilleure façon de soutenir nos entreprises, nos travailleurs et notre secteur agricole. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'IGP Acerum du Québec, c'est l'incarnation de la passion et de la ténacité des microdistilleries d'ici, qui travaillent à valoriser le produit le plus identitaire du Québec, le sirop d'érable. Cette appellation, c'est le fruit de plusieurs années de travail collaboratif et le développement d'une vision commune. Nous avons mis au monde une expertise qui n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Grâce à celle-ci, on peut réellement positionner le Québec comme un terroir de spiritueux uniques et valoriser l'érable à travers des produits d'une grande noblesse. Les Écossais ont le scotch, les Français le cognac, les Mexicains le mezcal, les Américains le bourbon et les Québécois ont maintenant l'Acerum du Québec. »

Hugo Bourassa, président de l'Union des distillateurs de spiritueux d'érable (UDSE) et propriétaire de la Distillerie Shefford

« L'homologation de l'appellation réservée IGP Acerum du Québec témoigne de la rigueur des producteurs et du haut niveau de qualité associé à ce spiritueux unique. Cette reconnaissance officielle contribue à la création de valeur pour l'ensemble de la filière acéricole, tout en assurant aux consommateurs une authenticité et une traçabilité exemplaires. Elle vient renforcer la crédibilité de nos produits d'érable sur les marchés. Le Conseil est fier de cette reconnaissance officielle, qui valorise notre terroir et notre expertise collective. »

Marie-Josée Gouin, présidente-directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)

« Près de vingt ans de découvertes et d'innovations ont transformé radicalement notre compréhension de l'érable et ont dévoilé progressivement le potentiel extraordinaire de ce produit emblématique de notre patrimoine alimentaire et culturel. L'octroi d'une nouvelle indication géographique protégée à l'Acerum du Québec est une étape de plus dans la reconnaissance de l'extraordinaire polyvalence de l'érable et du savoir-faire des producteurs et productrices acéricoles d'ici. L'Acerum est un produit de qualité créé par des gens passionnés qui fera sans aucun doute la fierté des Québécoises et des Québécois. »

Isabelle Lapointe, directrice générale des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)

Faits saillants

La recommandation favorable pour l'utilisation de l'appellation réservée Acerum du Québec fait suite à la démarche de reconnaissance que l'UDSE a entreprise auprès du CARTV.

L'Acerum du Québec se distingue des spiritueux aromatisés ou édulcorés avec du sirop ou du sucre d'érable. Il est exclusivement composé de sève d'érable (ou des produits qui en découlent) fermentée et distillée.

On compte actuellement plus de 75 microdistilleries établies dans 17 régions du Québec, alors qu'en 1999, il n'y en avait qu'une.

En 2024, neuf distilleries produisaient de l'Acerum. Ces distilleries sont réparties partout sur le territoire québécois et travaillent uniquement à partir de sève d'érable québécoise.

Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et 90 % de la production canadienne. Environ 85 % du sirop d'érable produit au Québec est exporté dans plus de 60 pays. La production annuelle moyenne est d'environ 150 millions de livres, mais varie d'une année à l'autre en fonction des conditions climatiques.

Au-delà des aspects économiques, le sirop d'érable s'inscrit dans les pratiques culturelles et patrimoniales du territoire québécois.

