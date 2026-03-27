MANILLE, Philippines, 27 mars 2026 /CNW/ - Début 2026, AMC a poursuivi sa forte croissance dans la région Asie-Pacifique. Depuis fin janvier, AMC INTERNATIONAL aux Philippines s'est concentrée sur le « renouvellement de la marque », réalisant en un peu plus d'un mois un déploiement à plusieurs volets : annonce de la stratégie, amélioration de l'expérience et mobilisation des canaux. Ces efforts ont jeté des bases solides pour renforcer l'engagement des marchés locaux durant toute l'année. AMC demeure engagé dans sa mission de localisation « Aux Philippines, pour les Philippines, intégrant les Philippines, servant les Philippines, contribuant aux Philippines », faisant du renouvellement de la marque et de la transition vers des opérations autonomes une étape cruciale dans la réalisation de cette vision.

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Fin janvier, AMC INTERNATIONAL Philippines a officiellement annoncé le renforcement de ses activités locales directes et dévoilé la stratégie de marque ONE GAC. Cette stratégie intègre les trois produits et secteurs d'activité existants - GAC MOTOR, AION et HYPTEC - dans un cadre unifié axé sur « une marque unifiée, un canal intégré, une norme de service unifiée ». L'objectif est d'offrir aux consommateurs philippins une expérience de marque plus claire et plus cohérente tout en améliorant la dynamique de croissance des concessionnaires partenaires.

À la suite de l'annonce de la stratégie, AMC INTERNATIONAL aux Philippines a organisé une « Journée du contenu » de deux jours au début de février dans sa salle d'exposition Makati, invitant les médias spécialisés dans l'automobile et les principaux leaders d'opinion à découvrir les modèles AION V et HYPTEC HT au moyen d'essais routiers approfondis et de cocréation de contenu.

En tant que jalon clé de la série d'activités de renouvellement de la marque, la conférence internationale 2026 des concessionnaires des Philippines d'AMC s'est tenue avec succès à Manille le 27 février. Il s'agissait du premier rassemblement de concessionnaires depuis la transition vers les opérations autonomes. La conférence a réuni 30 concessionnaires principaux de partout au pays, ce qui a permis de faire progresser la mise en œuvre à l'échelle des canaux. Lors de la conférence, l'équipe d'AMC INTERNATIONAL Philippines, guidée par la stratégie mondiale ONE GAC 2.0, a dévoilé son plan de mise en œuvre 2026 sous quatre dimensions : produit, marketing, réseau et après-vente.

Les initiatives de renouvellement de la marque d'AMC INTERNATIONAL aux Philippines au premier trimestre de 2026 ont constitué une séquence intégrée, démontrant clairement la voie vers une « transformation auto-exécutée » et la mise en œuvre de la stratégie ONE GAC. Entrant dans la phase d'auto-exécution, AMC INTERNATIONAL Philippines continuera de renforcer les capacités opérationnelles locales, d'améliorer l'expérience de service à la clientèle et d'accroître sa présence sur le marché philippin grâce à un système plus complet.

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SOURCE GAC

PERSONNE-RESSOURCE : Katya Sun, [email protected]