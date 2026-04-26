PÉKIN, 26 avril 2026 /CNW/ - Le 24 avril, lors de l'événement Auto China 2026, GAC International a tenu son premier événement de lancement mondial dédié, dévoilant un système de stratégie mondiale amélioré. L'événement a attiré un public plus vaste que jamais, environ 330 participants, y compris des représentants des concessionnaires, des partenaires clés et des médias nationaux et internationaux, se sont réunis au kiosque de GAC pour ouvrir conjointement un nouveau chapitre de l'aventure mondiale de GAC. L'événement de lancement a utilisé quatre mots clés (savoir-faire, confiance, technologie et écosystème) pour décrire la feuille de route mondiale de la pratique de GAC, expliquer systématiquement son orientation stratégique d'intégration dans le monde par une mondialisation à chaîne complète et fixer son objectif de devenir un chef de file parmi les exportateurs automobiles de la Chine d'ici 2030.

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Trois modèles clés destinés aux marchés mondiaux - GAC YUE7, AION i60 et AION N60 - ont pris le devant de la scène, attirant de nombreux visiteurs étrangers, médias et visiteurs qui se sont arrêtés pour admirer l'exposition, donnant à l'événement un style véritablement international. Le dévoilement de ces trois modèles marque le début officiel de l'ère mondiale de la mobilité « pleine catégorie, à groupe motopropulseur complet, tous scénarios » de GAC. En 2026, GAC International continuera de maintenir une vision à long terme, d'habiliter la mobilité grâce à la technologie, d'assurer la confiance grâce à la qualité et de créer un avenir meilleur grâce à l'action.

L'industrie automobile mondiale est actuellement confrontée à des possibilités historiques en raison de la convergence technologique et de la transformation énergétique. Pour GAC, l'internationalisation est le « bond critique » qui déterminera sa taille future - un choix stratégique pour passer de « leader chinois » à « leader mondial », et le deuxième moteur de croissance pour « Reforger un nouveau GAC ». La véritable mondialisation n'est pas simplement l'exportation de produits, mais l'intégration et le service du monde avec un concept de « mondialisation systématique ».

De la « fabrication intelligente en Chine » à la « confiance mondiale », GAC accélère son intégration dans le nouveau paysage de l'industrie automobile mondiale grâce à une détermination stratégique, à des bases technologiques solides et à un déploiement local profond. À l'avenir, GAC continuera de travailler avec des partenaires mondiaux pour permettre aux consommateurs du monde entier de partager les progrès technologiques de la Chine, créant conjointement une valeur de mobilité à faibles émissions de carbone, verte et intelligente pour une vie meilleure.

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SOURCE GAC

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