CANTON, Chine, 2 mai 2026 /CNW/ - S'appuyant sur de solides ventes à l'étranger avec une croissance de 86 % en glissement annuel au T1, GAC a encore accéléré son expansion mondiale. De janvier à avril, l'entreprise a exporté 70 474 véhicules, soit une hausse de 133,9 % par rapport à l'année précédente. Guidée par la stratégie « One GAC 2.0 », GAC progresse vers son objectif annuel de 250 000 unités d'exportation, avec un objectif complémentaire de 300 000.

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En tant que porte-étendard stratégique mondial de GAC, l'AION UT continue d'exceller. Dans le segment des véhicules à hayon entièrement électriques, il se classe au premier rang dans la région de Hong Kong, en Colombie, en Uruguay et à Singapour, au deuxième rang en Indonésie et au troisième rang en Thaïlande et au Mexique. En Australie, l'AION UT a obtenu plus de 600 commandes au cours de son premier mois de prévente.

Croissance régionale robuste et percées dans les marchés de référence

En Asie-Pacifique, GAC a obtenu 6 287 commandes au Salon international de l'automobile de Bangkok. Les ventes mensuelles en RAS de Hong Kong, en Malaisie et en Indonésie ont bondi de 503 %, 900 % et 338 % respectivement, tandis que l'AION UT a officiellement été lancée en Australie. En Europe, le modèle a fait ses débuts à Milan et a commencé sa production localisée avec Magna en Autriche, marquant une étape cruciale pour l'engagement « En Europe, pour l'Europe » de GAC. En Israël, AION s'est classé parmi les dix premiers pour les ventes de VE six mois seulement après le lancement. Dans l'ensemble des Amériques, les ventes en Uruguay et en Colombie ont grimpé en flèche de 775 % et de 1 007 %. Parallèlement, GAC continue d'élargir sa présence en marketing sportif en parrainant des clubs de football de premier plan comme le Flamengo du Brésil et l'Oriente Petrolero de la Bolivie.

Mise à niveau de la stratégie mondiale et éco-expansion accélérée

Lors de la 139e foire des Cantons, GAC a obtenu des lettres d'intention pour plus de 900 véhicules (valeur d'exportation d'environ dix millions de dollars), démontrant la force de son modèle « technologie + écosystème ». La Conférence internationale des partenaires de GAC 2026 a réuni 700 concessionnaires de 87 pays, ce qui a renforcé le réseau de vente international. Chez Auto China, GAC a dévoilé son Plan stratégique 2030, qui vise à entrer dans 120 pays et à établir plus de 2 000 points de contact à l'étranger. Tirant parti d'une matrice complète de produits de groupe motopropulseur pour ses marques GAC, AION et HYPTEC, l'entreprise vise un million de ventes annuelles à l'étranger.

Passant de l'exportation de produits à une intégration écologique mondiale profondément enracinée, GAC accélère rapidement sa démarche vers l'atteinte d'un jalon international d'un million d'unités.

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SOURCE GAC

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