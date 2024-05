L'actuel président et chef de la direction, Jad Shimaly, deviendra associé directeur mondial, Service à la clientèle d'EY

TORONTO, le 13 mai 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat - EY est heureuse d'annoncer la nomination d'Alycia Calvert au poste de présidente et chef de la direction de la société canadienne, qui entre en poste le 1er juillet 2024. Alycia Calvert remplace Jad Shimaly, qui occupera la poste d'associé directeur mondial, Service à la clientèle d'EY.

« Le travail qu'EY fait pour provoquer un changement positif, résoudre des problèmes complexes et favoriser une croissance sociale et économique au Canada et ailleurs dans le monde est pour moi une source d'inspiration, dit Alycia Calvert. J'ai l'honneur d'avoir la possibilité de faire progresser notre objectif et d'avoir une incidence durable pour nos gens, nos clients et les collectivités où nous sommes présents. »

« Son leadership et son influence permettront de dégager de la valeur pour nos gens et nos clients, précise Jad Shimaly. » Post this

Alycia Calvert est chez EY depuis plus de 25 ans et est membre du comité de direction d'EY Canada depuis dix ans, plus récemment à titre de chef de l'exploitation, où elle était responsable de créer de la valeur à long terme et de réaliser une croissance durable pour la société canadienne dans l'ensemble des gammes de services, des fonctions et des régions. Auparavant, Alycia Calvert a été associée directrice, Marchés et comptes, ainsi qu'associée directrice, Fiscalité. En 2018, elle a également été reconnue en tant que Fellow de CPA Ontario.

Tout au long de sa carrière, Alycia Calvert a aidé des clients de l'ensemble des secteurs à comprendre les effets d'une dynamique évolutive et à maximiser les possibilités de croissance, se mettant au service d'organisations multinationales en vue de régler des problèmes fiscaux complexes et de réussir des transactions transformatrices.

« Alycia est une leader visionnaire qui possède une connaissance approfondie des risques et des possibilités qui sous-tendent les objectifs des entreprises du Canada, précise Jad Shimaly. Son leadership et son influence permettront de dégager de la valeur pour nos gens et nos clients, au moyen de solutions innovatrices pour relever les défis changeants d'aujourd'hui. »

À titre d'associé directeur mondial, Service à la clientèle d'EY, Jad Shimaly se concentrera sur la qualité, la croissance et l'accès au marché pour les quatre gammes de services d'EY, s'assurant de l'uniformité de la prestation et du travail d'équipe dans l'ensemble de l'organisation.

Jad Shimaly a commencé sa carrière chez EY à Cleveland en 2000 avant d'être affecté à Toronto en 2001, où il a été nommé associé en 2007. Il a été associé directeur du groupe Consultation au Canada et membre du comité de direction canadien avant d'être nommé président et chef de la direction en 2018.

Alors qu'il était président et chef de la direction d'EY Canada, Jad Shimaly a supervisé la mise en œuvre de nombreuses initiatives qui ont aidé la Société à poursuivre sa croissance annuellement. Parmi les principales initiatives, notons le Centre d'excellence des mines et métaux d'EY Amériques, le programme Réseau Accès-entrepreneurs, une alliance mondiale toute canadienne avec Shopify, la mise sur pied d'un groupe sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes neuroatypiques et, plus récemment, l'obtention de la certification Argent du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

« Toutes ces réalisations nous ont non seulement permis d'établir un lien de confiance avec nos clients et nos gens, mais également de rehausser notre marque au sein du marché en tant qu'organisation multidisciplinaire véritablement unique, a ajouté Jad Shimaly. J'ai hâte de continuer mon parcours chez EY, tout en rehaussant la présence du Canada à l'échelle mondiale. »

EY Canada félicite Alycia Calvert et Jad Shimaly pour leur nomination respective.

