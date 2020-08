Aluminium - Des tarifs douaniers qui détruisent deux économies

MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Alors que l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le 1er juillet dernier, la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) dénonce l'acharnement de l'administration américaine qui s'en prend à nouveau aux producteurs d'aluminium canadiens (quasiment tous installés au Québec) en imposant des tarifs douaniers de l'ordre de 10 % sur les importations en provenance du Canada.

« Tout comme l'attaque de 2018, ceci est encore une fois totalement injustifié et inutile. Nous comprenons mal à quel jeu politique joue l'administration Trump. Cette décision nuit à sa propre économie et détériore les relations commerciales avec son allié canadien de longue date. Nous appuyons donc fermement l'intention du gouvernement fédéral d'imposer des mesures de représailles et nous nous réjouissons de la volonté du premier ministre québécois de défendre les travailleuses et travailleurs », défend le vice-président de la FIM-CSN, André Miousse.

Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont diminué depuis 2017. Il est donc faux de prétendre que la production canadienne fait disparaître des emplois américains. Les produits d'aluminium canadiens sont complètement différents et aussi complémentaires aux produits américains. Ils viennent combler les besoins des manufacturiers américains à des prix très avantageux pour eux.

« Nos travailleuses et travailleurs sont épuisés de voir le gouvernement américain changer les règles de façon unilatérale. Nous vivons dans l'incertitude. Ces mesures protectionnistes auront un impact négatif dans un contexte déjà fragile avec la crise sanitaire », soutient le président du Syndicat national des employés de l'aluminium de Baie-Comeau-CSN, Michel Desbiens, qui représente 730 membres aux installations d'Alcoa. Le Canada compte 10 000 employé-es dans cette industrie.

La FIM-CSN rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 320 syndicats et provenant de toutes les régions du Québec.

