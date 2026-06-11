Alto stimulera une forte croissance du tourisme et générera d'importantes retombées économiques dans l'ensemble du corridor

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Une nouvelle étude réalisée par CPCS pour le compte d'Alto confirme que le projet canadien de trains à grande vitesse devrait considérablement stimuler le tourisme dans le corridor, générant une activité économique importante et soutenant des milliers d'emplois.

L'étude montre que le corridor Québec-Toronto est déjà un important moteur du tourisme au Canada, attirant plus de 20 % des visiteurs nationaux et plus de 40 % des touristes internationaux, et générant plus de 31 milliards de dollars en dépenses touristiques annuelles.

En renforçant les liens entre Toronto, Ottawa-Gatineau, Montréal et Québec, Alto créera de nouvelles possibilités touristiques et augmentera l'activité touristique dans l'ensemble du corridor.

Une occasion importante pour le secteur du tourisme

L'étude a évalué différents scénarios en fonction du niveau de coordination entre le secteur du tourisme et le train à grande vitesse. Dans le scénario de coordination moyenne, l'augmentation des dépenses touristiques le long du corridor d'Alto pourrait :

Augmenter le PIB annuel du Canada à hauteur d'environ 1 milliard de dollars

Créer plus de 11 500 emplois dans le corridor

Un changement structurel dans la façon de se déplacer

Aujourd'hui, le tourisme dans le corridor dépend majoritairement des véhicules personnels, qui représentent jusqu'à 85 % à 98 % des déplacements nationaux. Alto va transformer les modes de déplacement en offrant une alternative rapide et efficace, permettant ainsi aux Canadiens de voyager plus souvent et de découvrir plusieurs destinations en un seul voyage.

Des données internationales démontrent que le train à grande vitesse peut accroître l'activité touristique, en particulier lorsqu'il améliore l'accessibilité et s'accompagne d'une solide coordination entre les destinations. Par exemple, en France, le TGV a favorisé la croissance de Lyon comme destination touristique, en même temps qu'une promotion active, soulignant que les effets les plus marqués se produisent lorsque l'amélioration de l'accès est combinée à des stratégies harmonisées d'attraction touristique.

Libérer le potentiel de croissance dans le corridor

Grâce à une action coordonnée entre les destinations, Alto peut étendre le tourisme au-delà des grands centres urbains et permettre à un plus grand nombre de communautés de bénéficier d'une activité touristique accrue. En reliant diverses destinations et en permettant des déplacements fluides, Alto renforcera l'offre touristique du Canada et soutiendra la croissance économique à long terme.

« Alto va révolutionner la manière dont les gens se déplacent dans le corridor, en rendant les voyages plus rapides, plus faciles et plus connectés. Cette étude confirme l'ampleur de l'opportunité pour l'industrie touristique. En améliorant la connectivité entre les villes, Alto transformera les habitudes de transport en offrant aux visiteurs, locaux ou internationaux, une mobilité accrue et des occasions de voyager plus souvent. Le projet contribuera ainsi à positionner le corridor comme un levier de croissance durable pour le tourisme et à en maximiser les retombées économiques. », a déclaré Laurent Therrien, vice-président, Stratégie et développement chez Alto.

Pour consulter le rapport : https://www.altotrain.ca/sites/default/files/2026-06/202606-alto-tourisme_fr.pdf

À PROPOS D'ALTO

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire récente du Canada : le tout premier réseau de trains à grande vitesse, fiables et fréquents. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca/fr.

SOURCE Alto

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