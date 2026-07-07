Alto s'associe au Toronto and Region Conservation Authority (TRCA) pour établir un cadre de collaboration environnementale

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Alto s'associe au Toronto and Region Conservation Authority (TRCA) pour signer un protocole d'entente (PE) établissant un cadre structuré de collaboration afin d'appuyer la mise en œuvre du réseau de trains à grande vitesse canadien tout en intégrant des considérations environnementales, des principes de gestion des bassins versants, des mesures de résilience climatique et des stratégies d'atténuation tout au long du développement du projet.

Ce PE officialise un partenariat entre les deux organisations fondé sur des principes partagés de responsabilité environnementale, de rigueur scientifique et d'engagement anticipé. Il sert de base à la coordination des activités de planification, d'évaluation environnementale et de développement du projet.

En vertu de l'entente, Alto et le TRCA collaboreront dans plusieurs domaines clés, notamment :

L'examen de la planification et de la conception, en s'appuyant sur l'expertise du TRCA pour éclairer un développement du projet respectueux de l'environnement;

La modélisation et le partage des données, permettant des prises de décisions éclairées et fondées sur des données scientifiques sur des questions comme les risques d'inondation et les contraintes environnementales;

La gestion des risques, y compris le recensement et l'atténuation des risques d'inondation et d'érosion;

La résilience et l'adaptation aux changements climatiques, en incorporant l'expertise en matière de bassins versants et de risques naturels pour appuyer une infrastructure résiliente aux conditions climatiques changeantes;

La restauration et la compensation environnementale, y compris la restauration de l'habitat, la compensation des écosystèmes et la gestion des sols;

La gestion de la biodiversité et des espaces verts, en mettant l'accent sur la protection des écosystèmes et le soutien aux espèces en péril;

L'engagement et l'intendance, y compris l'éducation du public et la collaboration par l'entremise du réseau et des installations du TRCA;

La coordination foncière, y compris le soutien à la collaboration et à l'autorisation d'accès aux terrains relevant de la compétence du TRCA, dont ceux lui appartenant.

« Alors que le gouvernement fédéral va de l'avant avec cet important projet de société national au sein de la Ville de Toronto, de la région de York et celle de Durham, le TRCA s'efforce de s'assurer que cette infrastructure fédérale transformatrice bénéficie de l'expertise du TRCA en matière de science des bassins versants, de gestion des risques naturels, et de planification et de responsabilité environnementales. Grâce à cette collaboration, le TRCA travaillera en étroite collaboration avec Alto et ses partenaires institutionnels et municipaux pour déterminer les possibilités de réduire les répercussions environnementales négatives, de faire face aux risques de catastrophes naturelles, de renforcer la résilience, et d'appuyer les résultats durables pour le projet à mesure que sa planification progresse. »

─ John MacKenzie, président-directeur général, Toronto and Region Conservation Authority

« Cette entente reflète un engagement commun à intégrer les considérations environnementales au développement du projet, dans le cadre de l'évaluation d'impact fédérale. L'expertise du TRCA et son rôle de longue date en matière de protection de l'environnement dans la région du grand Toronto en font un partenaire clé pour l'avenir. Les collaborations comme celle-ci permettent d'obtenir de meilleurs résultats et de créer des occasions d'améliorer la valeur environnementale parallèlement au développement de l'infrastructure. »

─ Martin Imbleau, président-directeur général, Alto

Le TRCA a participé activement à des discussions liées au projet ainsi qu'à des tables rondes sur les questions environnementales et à des échanges techniques. La signature de ce PE reflète une forte harmonisation entre les deux organisations et appuie la collaboration continue à mesure que la planification progresse.

À propos du TRCA

Depuis 1957, le Toronto and Region Conservation Authority (TRCA), en vertu de la Loi provinciale sur les offices de protection de la nature, a pris des mesures pour améliorer l'environnement naturel de notre région et protéger nos terres, nos cours d'eau et nos communautés des répercussions des inondations et des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes - la principale cause d'urgences publiques en Ontario.

En tant que première ligne de défense de la région contre les risques naturels, le TRCA entretient des infrastructures essentielles et offre des programmes et des services qui favorisent la santé et la sécurité publiques, tout en protégeant les personnes et les biens. Le TRCA s'appuie sur une approche scientifique pour fournir des conseils stratégiques judicieux, en tirant parti de sa position d'organisme sans but lucratif exerçant ses activités dans le secteur parapublic afin d'obtenir des retombées collectives au sein de nos communautés et de tous les niveaux de gouvernement.

Pour en savoir plus sur le TRCA, visitez le site trca.ca.

À PROPOS D'ALTO

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains à grande vitesse fiable et fréquent du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en savoir plus, visitez notre site Web altotrain.ca.

SOURCE Alto

Pour information : TRCA : [email protected], 416 661-6600; Alto : [email protected], 514 819-4172