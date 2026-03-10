La séance de consultation publique est remise.

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Les portes ouvertes d'Alto, qui devaient avoir lieu à Gatineau le mercredi 11 mars, sont reportées en raison de conditions météorologiques difficiles.

En raison de préoccupations pour la sécurité des employés et du public, cette séance de portes ouvertes est reportée.

Dès qu'une date sera établie, l'équipe d'Alto recevra les membres de la communauté. Nous vous communiquerons tous les détails dès qu'ils seront disponibles.

Pour en savoir plus sur les consultations publiques, y compris pour soumettre vos commentaires en ligne, visitez le portail des consultations d'Alto : Façonner le Canada de demain grâce à un train à grande vitesse | Projet Alto.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web altotrain.ca.

SOURCE Alto

Demandes des médias : Alto, [email protected], 514-816-2489