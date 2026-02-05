Alto tiendra une séance porte ouverte à Mirabel.

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Alto annonce la tenue d'une séance portes ouvertes à Mirabel le 24 février 2026, dans le cadre de son programme de consultations publiques sur le réseau de trains à grande vitesse. Organisée en collaboration avec la mairesse Roxanne Therrien et son équipe, cette rencontre vise à poursuivre le dialogue avec la communauté de Mirabel en offrant aux résidents une démarche de consultation transparente, inspirée des meilleures pratiques et accessible directement dans leur communauté.

Cette collaboration avec la Ville de Mirabel témoigne de l'engagement d'Alto à instaurer un dialogue ouvert, transparent et constructif avec les communautés situées le long du corridor. En travaillant de concert avec les élus, les organisations locales et les citoyens, Alto veille à ce que leurs perspectives et priorités contribuent activement à façonner l'évolution du projet.

Les commentaires recueillis pendant les séances portes ouvertes Alto, de même que ceux laissés sur la plateforme de consultation en ligne, contribueront à établir le tracé du réseau ferroviaire, tout en guidant les efforts visant à minimiser les répercussions, à promouvoir l'inclusion et à renforcer les avantages locaux.

Détails de l'événement

Date : Mardi 24 février 2026

Heures : de 10 h à 14 h 30 et de 16 h à 20 h

Lieu : Centre culturel Jean-Laurin - 8475, rue Saint-Jacques, Mirabel (Québec) J7N 1Z9

« La consultation publique est un pilier essentiel du projet Alto. Nous reconnaissons l'histoire distincte de Mirabel et le profond désir de ses résidents de protéger leur milieu de vie. Nous souhaitons entamer un dialogue qui répose sur l'écoute, le respect et la reconnaissance de l'expérience propre à cette communauté. Grâce à cette collaboration, nous pourrons bâtir un réseau ferroviaire dont tous les Canadiens seront fiers. »

- Martin Imbleau, président-directeur général, Alto

Programme de consultations publiques d'Alto

Des consultations publiques sur le corridor sont en cours de janvier à mars 2026, offrant aux Canadiens plusieurs façons de participer, notamment :

Plus de 20 portes ouvertes et séances d'information en personne tout au long du corridor, offrant des occasions d'interagir avec des experts d'Alto, recueillir des informations et formuler des propositions.





8 séances d'information virtuelles offertes à différents moments pour offrir des options de participation flexibles.





Un portail en ligne fournissant des renseignements et aux possibilités de participation : https://www.altotrain.ca/plateforme-consultation





À ce jour, plus de 3000 personnes ont participé aux séances portes ouvertes Alto, et plus de 37 000 personnes ont visité notre plateforme de consultation, qui permet au public de commenter la zone d'étude grâce à une carte interactive.





Des activités de consultation spécialisées sont prévues pour assurer une participation et un dialogue significatifs avec les communautés autochtones, y compris des séances d'information techniques.





Les commentaires recueillis au cours de la consultation publique contribueront à façonner le tracé du réseau ferroviaire, qui sera défini plus tard en 2026. Ensuite, une deuxième série de consultations aura lieu pour examiner et préciser le tracé proposé.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web altotrain.ca.

Demandes des médias ou confirmation de participation aux portes ouvertes : Alto, Benoit Bourdeau et Crystal Jongeward : 514 819-4172 ou [email protected]