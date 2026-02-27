MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Dans la foulée de la résolution adoptée par l'Union des producteurs agricoles (UPA) et la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (OFA), Alto renouvelle son engagement à collaborer de manière constructive avec les agriculteurs du Québec et de l'Ontario afin que le projet tienne compte des réalités agricoles locales et qu'il génère des retombées régionales.

Alto est actuellement dans sa phase de développement et de préconstruction, ce qui permet au projet de poursuivre les analyses sociales, environnementales et techniques rigoureuses nécessaires pour évaluer les impacts potentiels et préciser le tracé. Cette étape vise à assurer que les décisions soient prises avec minutie, en toute transparence et en tenant compte des inquiétudes de la communauté. Les décisions relatives au tracé seront prises une fois ces travaux terminés.

Un vaste processus de consultation est déjà en cours. À ce jour, plus de 140 000 participations ont été enregistrées dans le cadre des activités de mobilisation d'Alto, dont 135 804 visites sur la plateforme en ligne et 7 250 participants en personne aux portes ouvertes et tables rondes d'Alto. De plus, 13 344 sondages ont été soumis et plus de 8 000 commentaires ont été reçus sur la carte interactive d'Alto. Ces précieux renseignements permettent d'affiner les itinéraires, d'évaluer l'impact environnemental et de planifier des mesures d'atténuation. Alto s'engage à donner suite concrètement aux commentaires transmis au cours de cette première vague de consultations.

Alto s'est clairement engagé à limiter les impacts sur les terres agricoles, les érablières et les forêts en optimisant son tracé et en adoptant des mesures d'atténuation appropriées. Dès le début, nous avons collaboré étroitement avec l'UPA et l'OFA pour développer des solutions pratiques d'accès et pour maintenir la continuité des activités agricoles. Cette collaboration se poursuit encore aujourd'hui de manière continue afin de garantir que les préoccupations agricoles soient prises en compte à mesure que la planification évolue.

Alto a également offert aux organisations agricoles la possibilité de contribuer directement à la détermination des zones à risque, des moyens de prévention et des facteurs permettant de continuer les activités agricoles courantes. Cette conversation entre Alto et les producteurs agricoles et forestiers est essentielle pour élaborer des solutions ancrées dans leurs réalités.

Alto s'engage à mener des discussions ouvertes et courtoises avec les propriétaires fonciers, en cherchant toujours à parvenir à des accords négociés. Après avoir déterminé le tracé, des pourparlers s'engageront avec les propriétaires fonciers, y compris les agriculteurs, et les indemnités seront établies à partir d'évaluations impartiales effectuées par des experts pour assurer l'impartialité.

Alto demeure résolu à collaborer avec toutes les parties prenantes alors que le projet avance. Il souhaite ainsi tracer une voie qui reflète à la fois les besoins des collectivités et les aspirations du Canada en matière de mobilité à long terme.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca.

