Alors que le travail hybride est là pour rester, Staples/Bureau en Gros lance « La grande métamorphose du bureau à domicile », en donnant à chaque Canadien 100 $* pour métamorphoser son espace de travail

RICHMOND HILL, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Alors que le monde du travail continue de changer, il est plus important que jamais d'avoir un espace de travail fonctionnel. Cependant, selon un récent sondage commandé par Staples/Bureau en Gros, 45 % des Canadiens affirment ne pas avoir de bureau à domicile ou d'espace de travail à l'heure actuelle, et parmi les 55 % qui en ont un, la moitié (50 %) dit avoir besoin d'une mise à niveau. Pour remédier à cette situation, Staples/Bureau en Gros lance « La grande métamorphose du bureau à domicile », une initiative qui offrira à chaque Canadien 100 $ pour métamorphoser son espace de travail*.

Selon Statistique Canada, près du tiers (32 %) des Canadiens travaillaient à domicile au début de 2021, soit huit fois plus qu'il y a à peine cinq ans. L'organisme estime également que 40 % de tous les emplois peuvent être exercés à domicile et qu'une fois la pandémie terminée, les employés pourraient vouloir travailler 24 % de leurs heures totales à domicile.

« J'ai entendu de nombreuses histoires de clients qui travaillent encore à partir de leur salle à manger ou qui ont des courbatures parce qu'ils n'ont pas les bons outils ergonomiques », a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales de Staples/Bureau en Gros. « Le travail hybride est là pour rester, et Staples/Bureau en Gros aide les Canadiens à prendre ce virage en leur offrant 100 $ pour améliorer leur espace de travail. En proposant cette promotion, soutenue des conseils et de la solide expertise de Staples/Bureau en Gros, nous souhaitons aider nos clients à améliorer leur productivité, leur flexibilité et leur bien-être. »

Tout au long du mois de février, les clients qui dépensent 400 $ en mobilier de bureau ainsi qu'en produits et accessoires technologiques admissibles dans les magasins Staples/Bureau en Gros ou sur bureauengros.com recevront une carte-cadeau Bureau en Gros de 100 $.

Les meilleurs choix pour la métamorphose de votre espace de travail incluent :

Pour en savoir plus sur « La grande métamorphose du bureau à domicile » et les meilleures solutions pour le travail hybride, consultez bureauengros.com/metamorphose10.

Les commandes passées sur bureauengros.com sont livrées gratuitement le lendemain

La livraison rapide et gratuite est offerte pour toutes les commandes, chaque jour, à bureauengros.com. Puisque bureauengros.com dispose de son propre parc de véhicules pour livrer les commandes en ligne dans 85 % du pays, les clients peuvent s'attendre à ce que leurs achats arrivent dans un délai de 1 à 2 jours. L'option de collecte à l'auto sans contact est également disponible pour les commandes passées en ligne.

Magasinez en sécuritéMC en magasin

Staples/Bureau en Gros continue de respecter le programme Magasinez en sécuritéMC pour assurer la sécurité de ses associés et de ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection tout au long de la journée, le port du masque, des stations sanitaires et l'application Magasinez en sécuritéMC qui permet aux clients de faire la file d'attente virtuellement pendant les heures de pointe.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos du sondage

Publiés par Maru Public Opinion, ces résultats ont été obtenus lors d'un sondage mené les 25 et 26 janvier 2022 par Maru Blue auprès de 1518 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes virtuels de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés selon le niveau de scolarité, l'âge, le sexe et la région (et, au Québec, la langue) pour correspondre à la population selon les données du recensement, ce qui garantit que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada.

* Des conditions s'appliquent - La grande métamorphose du bureau à domicile de Staples/Bureau en Gros

L'exigence d'achat minimum de 400 $ doit être respectée pour les meubles et les accessoires de technologie admissibles (inclusions admissibles : fauteuils, bureaux, classeurs, tableaux et chevalets, éclairage, grands accessoires de rangement incluant bibliothèques et chariots roulants, dessous de siège, accessoires de bureau incluant les produits Poppin, claviers, souris, webcaméras et moniteurs) entre le 1er et le 28 février 2022 pour obtenir une carte-cadeau Staples/Bureau en Gros de 100 $ à utiliser à l'occasion de votre prochain achat en magasin. Plusieurs achats de 400 $ peuvent être effectués entre le 1er et le 28 février 2022. Deux cartes-cadeaux ne seront pas émises pour des articles individuels d'une valeur de plus de 400 $. Pour les achats en ligne, la carte-cadeau Staples/Bureau en Gros sera reçue dans les trois à cinq jours ouvrables suivant l'achat. Les taxes et les frais de livraison ne sont pas inclus dans le calcul du montant d'achat minimal. La carte-cadeau Staples/Bureau en Gros de 100 $ est échangeable en magasin seulement. Si un article est retourné, ce qui entraîne une valeur d'achat inférieure à 400 $, la carte-cadeau de 100 $ doit être rendue. Cet événement ne s'applique pas aux achats effectués avant le 1er février 2022. Pour Staples Professionnel, votre tarification d'entreprise négociée ne s'applique pas.

