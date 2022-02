OTTAWA, ON, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE), Tiffany Callender, a eu l'honneur de présenter la mission, les réalisations et les projets à venir de FACE devant le Sénat canadien à l'invitation de l'Honorable sénatrice Amina Gerba.

« Alors que nous amorçons les célébrations entourant le Mois de l'histoire des noirs, il m'a paru indispensable d'inviter la dirigeante de la seule organisation pancanadienne qui soutient les entrepreneurs noirs à nous faire part des défis, des ressources et des services financiers qui sont aujourd'hui offerts à la communauté noire. »

- L'Honorable Amina Gerba, Sénatrice

Il s'agissait d'une occasion de faire le point sur le chemin parcouru par FACE depuis la création du Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires, ainsi que des moyens grâce auxquels le Parlement du Canada peut soutenir les entrepreneurs noirs canadiens de façon durable et pérenne.

« Ce fut un honneur de pouvoir m'exprimer devant le Sénat canadien. Ce fut une occasion inespérée de raconter aux sénateurs canadiens notre histoire, de présenter nos accomplissements et d'aborder nos défis. FACE permet à des milliers d'entrepreneurs noirs de réaliser leurs ambitions professionnelles, de créer de la richesse pour leur communauté et la société canadienne et je suis honorée d'avoir pu prendre la parole au sein de cette importante institution démocratique. Je remercie chaleureusement la sénatrice Gerba pour son invitation qui, j'en suis sûr, permettra de mieux saisir les défis et les atouts de l'entrepreneuriat noir »

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

