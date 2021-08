OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - L'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 se rendra aux Jeux paralympiques ce mois-ci avec un soutien supplémentaire en matière de santé et de sécurité, grâce à l'assurance voyage pour la COVID-19 fournie par Allianz Global Assistance Canada.

En effet, Allianz Global Assistance Canada commandite un régime d'assurance voyage pour les traitements médicaux d'urgence et les coûts liés à la COVID-19, qui protégera tous les membres de l'équipe canadienne qui se rendront à Tokyo pour les Jeux paralympiques.

« Notre priorité principale est d'assurer la santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien aux Jeux paralympiques », déclare Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Nous tenons à remercier Allianz Global Assistance Canada de nous aider à garantir la protection de toute notre équipe. »

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir jouer un rôle dans la sécurité de nos paralympiens canadiens, alors qu'ils participent aux Jeux paralympiques de Tokyo », ajoute Lisa Callaghan, chef des produits et de la tarification chez Allianz Global Assistance Canada. « Le travail de ces athlètes qui se préparent à représenter le Canada sur la scène mondiale et le dévouement dont ils font preuve sont pour nous une grande source de fierté. Nous espérons que cette protection pour les urgences médicales liées à la COVID-19 contribuera à accroître la tranquillité d'esprit des membres de l'équipe afin qu'ils se concentrent sur le bonheur de concourir et de vivre leurs rêves. »

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos du Allianz Global Assistance :

Depuis plus de 30 ans, Allianz Global Assistance offre son soutien aux voyageurs canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin en leur offrant des services d'assistance et une assurance voyage à valeur ajoutée. Nos équipes appuient des partenariats durables avec certaines des marques les plus connues des marchés des services financiers et du voyage. L'entreprise gère également les appels entrants et les demandes d'indemnisation de grands assureurs de soins médicaux, d'assureurs de dommages et d'entreprises de cartes de crédit. Allianz Global Assistance est une marque spécialisée d'Allianz Partners en ce qui concerne l'assurance voyage et les services d'assistance et est une dénomination commerciale enregistrée d'AZGA Service Canada Inc. et d'AZGA Insurance Agency Canada Ltd. Pour plus de renseignements, visitez le site Web d'Allianz Global Assistance Canada.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/