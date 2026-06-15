Aller de l'avant ensemble : BMO publie wîcihitowin, le Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone de 2026

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - BMO a publié aujourd'hui son Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone de 2026, intitulé wîcihitowin, un terme nêhiyawêwin/cri qui signifie s'entraider. Le rapport souligne comment BMO continue de collaborer avec les communautés autochtones pour faire avancer la réconciliation grâce à des relations, à un apprentissage partagé et à une action soutenue.

Axé sur le thème de l'eau en tant que lien vivant, le rapport de cette année montre que la réconciliation est un parcours continu, fondé sur des partenariats solides et évolutifs qui relient les personnes, les communautés et les possibilités au fil du temps.

« La réconciliation repose sur les relations, l'apprentissage et l'action, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Alors que nous poursuivons ce travail, nous nous inspirons des témoignages et des points de vue des peuples autochtones, ainsi que de notre responsabilité commune d'aller de l'avant avec bienveillance, responsabilité et respect. »

Des progrès qui s'amplifient au fil du temps

Le rapport 2026 met en avant une dynamique significative, démontrant comment les efforts de BMO continuent de s'approfondir et de s'étendre à l'ensemble de l'organisation. Qu'il s'agisse de programmes de longue date ou de nouveaux partenariats, ces progrès reflètent des années consacrées à l'établissement de relations ainsi qu'un engagement à écouter, à apprendre et à agir de manière réfléchie.

Grâce à ce travail, BMO continue d'ancrer la réconciliation au cœur de ses activités tout en renforçant ses liens avec les communautés autochtones à travers le Canada.

Renforcer l'impact grâce au partenariat

Dans les trois piliers que sont l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique, wîcihitowin met en avant des progrès tangibles. Parmi les principales réalisations, on peut citer les suivantes :

18 milliards de dollars consacrés aux services bancaires aux Autochtones , afin de soutenir leur participation économique et leur croissance;

, afin de soutenir leur participation économique et leur croissance; des partenariats avec plus de 300 communautés autochtones à travers le Canada;

à travers le Canada; des initiatives de formation et d'engagement, notamment des formations internes dispensées à 1 376 employés et des sessions externes destinées à 692 participants.

Ces résultats témoignent non seulement de l'ampleur de l'initiative, mais aussi de la solidité des relations tissées au fil du temps, fondées sur la confiance, la collaboration et des priorités communes.

BMO continue d'élargir l'accès au capital et aux services-conseils grâce à son équipe des Services bancaires aux Autochtones, soutenant des projets dans les domaines des infrastructures, du logement, des énergies propres et du développement communautaire, tout en favorisant l'appropriation et la participation des populations autochtones aux occasions économiques.

Rédigé à partir d'expériences vécues et de voix authentiques

Au cœur de wîcihitowin se trouvent les récits partagés par des dirigeants autochtones, des membres de la communauté et des employés. Ces points de vue, ancrés dans l'expérience vécue, mettent en lumière l'étendue du leadership autochtone à travers l'île de la Tortue - qu'il s'agisse d'énergie propre, de développement économique, de logement ou de revitalisation linguistique.

Ces récits soulignent l'importance de mettre en avant les voix et les expériences des peuples autochtones pour faire avancer la réconciliation et créer un impact significatif et durable.

Renforcer la responsabilité et le leadership

Le rapport souligne également à quel point la réconciliation est ancrée dans BMO au moyen de son Plan d'action pour la réconciliation et du Bureau de la réconciliation, lesquels favorisent la coordination, la responsabilisation et les progrès durables à tous les niveaux de l'organisation.

« La responsabilisation, c'est continuer à apprendre, à écouter et à s'adapter, a poursuivi Dan Adams, chef du Bureau de la réconciliation, BMO. La réconciliation est un travail de longue haleine qui exige une volonté et un engagement à agir de manière attentive et en s'appuyant sur les relations. »

Le Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO continue de jouer un rôle clé dans l'orientation de ces travaux, en contribuant à intégrer les points de vue autochtones dans les processus décisionnels à tous les niveaux de l'organisation.

Aller de l'avant ensemble

La réconciliation reste un processus continu façonné par les relations et renforcé au fil du temps. À l'instar de l'eau, ce travail relie les personnes, les idées et les actions, favorisant ainsi la création de communautés plus inclusives et plus résilientes.

« Notre travail repose sur la solidarité : nous agissons avec humilité, nous instaurons la confiance au fil du temps et nous soutenons les priorités des communautés autochtones, a indiqué Mike Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, et coprésident du Conseil consultatif pour les communautés autochtones, BMO. Ensemble, nous contribuons à créer des occasions qui favorisent la prospérité à long terme et la réussite collective. »

Pour lire le rapport dans son intégralité, consultez bmo.com/assets/pdfs/bmo-2026-indigenous-partnerships-and-progress-report-fr.pdf

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Kelly Hechler, Toronto, [email protected], 416 867-3996