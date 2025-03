ALPHARETTA, Ga., le 13 mars 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») annonce son parrainage du AI Agent & Copilot Summit, qui se tiendra du 17 au 19 mars 2025 au Hilton La Jolla Torey Pines à San Diego, en Californie. Cet événement se concentre sur l'exploration des possibilités, des répercussions et des résultats associés aux agents Microsoft et à Copilot pour les organisations et le marché intermédiaire. Ce partenariat souligne l'engagement d'Alithya à faire progresser l'IA par la collaboration, l'innovation et le leadership éclairé.

Citation de John Scandar, vice-président principal de la pratique Microsoft chez Alithya

« Nous sommes heureux de soutenir l'AI Agent & Copilot Summit et de nous associer aux leaders du secteur qui façonnent l'avenir de l'IA. Cet événement représente une occasion unique de communiquer notre vision, de présenter nos dernières innovations et d'entrer en contact avec des professionnels qui sont à l'origine de changements significatifs. »

Avec Jason Wickman, vice-président de la transformation numérique chez Alithya, monsieur Scandar participera à une discussion en direct de 9 h 15 à 9 h 30, heure du Pacifique, le mardi 18 mars. Ils seront rejoints par John Siefert, PDG de DCI, et la séance en direct transmettra des idées utiles sur la manière d'accroître la valeur d'affaires grâce à la puissance de l'IA.

Alithya se réjouit d'être un commanditaire officiel de cet événement et invite ses clients et clients potentiels à visiter le stand 25 dans le hall d'exposition lors du AI Agent & Copilot Summit.

Pour plus d'informations sur l'AI Agent & Copilot Summit, veuillez consulter la page dédiée (en anglais seulement) à l'événement sur Alithya.com.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme d'une équipe internationale talentueuse, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseiller de confiance en matière de stratégie et de services de technologie numérique. Transformant le monde une étape numérique à la fois, Alithya exploite l'intelligence collective et l'expertise de ses conseillers pour développer des solutions TI pratiques adaptées à des défis d'affaires complexes. En tant que garant de la réussite de ses clients, Alithya les accompagne tout au long du cycle de leur évolution numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'avenir de leurs organisations.

Fidèle à son nom, qui signifie vérité, Alithya adopte un modèle d'affaires qui évite les mots à la mode et le jargon technique pour offrir un discours direct fourni par des équipes collaboratives qui se concentrent sur trois piliers principaux : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'optimisation d'entreprise.

En mettant l'accent sur la conscience éthique, Alithya s'efforce de trouver un équilibre entre son désir de faire ce qu'il faut et son engagement à bien le faire.

