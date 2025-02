MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») a annoncé aujourd'hui que CRN®, marque de The Channel Company, a sélectionné l'entreprise dans son palmarès des 500 meilleurs fournisseurs de services gérés (MSP) 500 dans la catégorie Elite 150 en 2025.

La liste annuelle MSP 500 de CRN constitue un guide détaillé des principaux fournisseurs de services gérés en Amérique du Nord. Ces entreprises offrent des services gérés essentiels qui améliorent l'efficacité opérationnelle, simplifient les TI et optimisent le rendement du capital investi en matière de technologie pour leurs clients.

La liste est divisée en trois sections qui contiennent les catégories suivantes : Pioneer 250, qui comprend les fournisseurs de services gérés qui sont axés sur le marché des petites et moyennes entreprises; Elite 150, qui inclut les fournisseurs offrant une combinaison de services sur place et hors site pour la plupart des clients de moyennes entreprises et d'entreprises d'envergure, ainsi que Managed Security 100 qui souligne ceux dotés d'une expertise en services de sécurité infonuagique.

Citation de Bernard Dockrill, chef de l'exploitation à Alithya:

« Nous sommes honorés d'être classés sur la liste Managed Services Provider de CRN dans la catégorie Elite 150. Cette réalisation témoigne de notre engagement à fournir des services gérés exceptionnels qui permettent à nos clients internationaux dans tous les secteurs d'affaires, notamment des services financiers, du manufacturier, de la santé et d'autres, de réaliser tout leur potentiel commercial. »

Citation de Jennifer Follett, vice-présidente, Contenu américain et directrice de la rédaction CRN à The Channel Company

« Les fournisseurs de solutions qui figurent sur notre liste MSP 500 de 2025 offrent des portefeuilles de services gérés novateurs qui aident les clients d'entreprises de toutes tailles à être plus agiles et à optimiser leurs budgets de TI à mesure que leur entreprise prend de l'essor. Ces entreprises anticipent les besoins des clients en matière de technologie et mettent au point des services et des solutions révolutionnaires qui permettent aux clients de se concentrer sur leurs activités principales afin de propulser leur réussite. »

La liste MSP 500 paraîtra dans le numéro de février 2025 du magazine CRN et sera accessible en ligne à l'adresse www.crn.com/msp500.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses talentueuses équipes internationales, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a déjà obtenu une certification pour la parité entre les genres et une attestation carboresponsable. De plus, elle est sur le point d'obtenir une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

À propos de The Channel Company

The Channel Company (TCC) est le chef de file mondial de la croissance des canaux pour les principales marques technologiques mondiales. Elle accélère la réussite dans les canaux stratégiques pour les fournisseurs de technologies, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux grâce à des médias reconnus, des services intégrés de marketing et d'événements, des conseils stratégiques et des renseignements exclusifs sur le marché et le public. TCC est une société de portefeuille de fonds d'investissement gérés par Eagletree Capital, une société financière privée établie à New York. Pour en savoir plus, consultez le site thechannelco.com.

