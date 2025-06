ALPHARETTA, Ga., le 4 juin 2025 /CNW/ - Alithya, chef de file reconnu des solutions technologiques transformatrices, célèbre les efforts d'innovation de deux de ses précieux clients - le Oklahoma State University Medical Center et McKesson - lauréats des prestigieux Customer Excellence Awards 2025 d'Oracle pour leur utilisation révolutionnaire des applications Oracle Cloud.

Ces prix soulignent l'incidence d'une collaboration étroite, de stratégies visionnaires et d'un engagement commun à innover. Oracle a honoré les deux organisations pour leur utilisation de la suite d'applications Oracle Cloud dans le but d'être plus efficaces, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'établir de nouvelles références dans leur secteur.

Citation de Mike Feldman, vice-président principal, pratique Oracle chez Alithya

« Nous sommes très fiers de nos clients et du travail que nous avons accompli ensemble. Cette récompense d'Oracle témoigne de la vision, de l'agilité et de la volonté d'innovation inébranlable de ces entreprises. Elle est aussi le reflet de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque des équipes hautement performantes se rallient à un objectif commun. »

Les prix mettent en lumière la valeur d'Oracle Cloud dans des situations réelles. Ils renforcent également le rôle de partenaire stratégique que joue Alithya en aidant les organisations dans leur transformation numérique grâce à des solutions puissantes, évolutives et tournées vers l'avenir.

Oklahoma State University Medical Center a reçu le prix de l'innovation en RH . Ce dernier souligne les efforts de l'entreprise pour améliorer l'engagement, la productivité et l'utilisation des données au sein de son personnel grâce à la fonctionnalité offerte par le produit de planification d'horaires avancée Oracle Cloud HCM.

a reçu le . Ce dernier souligne les efforts de l'entreprise pour améliorer l'engagement, la productivité et l'utilisation des données au sein de son personnel grâce à la fonctionnalité offerte par le produit de planification d'horaires avancée Oracle Cloud HCM. McKesson a gagné le prix de l'innovation financière pour son utilisation novatrice et élargie de la solution infonuagique Oracle Cloud EPM pour moderniser ses opérations financières et améliorer son agilité.

Ces distinctions mettent en lumière seulement quelques-unes des nombreuses réussites des clients rendues possibles grâce à la vaste expertise technique et à l'approche collaborative d'Alithya. Pour des précisions sur les prix : Customer Excellence Awards | Oracle

À propos du programme de partenariat Oracle

Le programme de partenariat Oracle aide Oracle et ses partenaires à accroître la réussite de leurs clients et à conserver leur élan. Le nouveau programme amélioré offre choix et flexibilité aux partenaires, leur proposant plusieurs voies et un important éventail d'avantages fondamentaux, notamment sur le plan de la formation et de l'habilitation, de la mise en marché collaborative, des accélérateurs techniques et du soutien à la réussite. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.oracle.com/partner/.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui offrent des services en conseils stratégiques et en transformation numérique tirant parti de l'IA. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de générer de nouvelles opportunités, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe d'experts de classe mondiale passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous appuyons notre succès sur un réseau de centres de livraison spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous cherchons à faire une différence. Nous sommes Alithya.

SOURCE Alithya Group inc.

Information: Relations médias, [email protected]