Faits saillants du quatrième trimestre de 2025

Les revenus ont augmenté de 4,0 % pour s'établir à 125,3 M$, contre 120,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Sur une base séquentielle, les revenus ont augmenté dans tous les secteurs de l'entreprise, pour une hausse totale de 9,5 M$, ou de 8,3 %, par rapport aux revenus dégagés au troisième trimestre de l'exercice en cours.





87 % des revenus ont été générés par des clients existants au cours du même trimestre de l'exercice précédent.





La marge brute en pourcentage des revenus 1) a augmenté pour s'établir à 36,8 %, un niveau record, contre 32,1 % pour le même trimestre de l'exercice précédent et 32,3 % pour le troisième trimestre l'exercice en cours, tous les secteurs d'activité de l'entreprise ayant contribué à cette hausse.





La marge brute a connu une hausse de 19,0 % pour s'établir à 46,1 M$, contre 38,7 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.





Les charges de vente, générales et administratives ont augmenté de 0,1 M$, ou de 0,4 %, pour s'établir à 29,7 M$, contre 29,6 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus 1) ont reculé pour s'établir à 23,7 %, contre 24,6 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.





Le bénéfice net a augmenté pour s'établir à 8,0 M$, ou à 0,08 $ par action, contre 2,3 M$, ou 0,02 $ par action, pour le même trimestre de l'exercice précédent.





Le bénéfice net ajusté 2) a connu une hausse de 6,1 M$, ou de 101,9 %, pour s'établir à 12,2 M$, contre 6,1 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action 2) de 0,12 $, contre 0,06 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent.





Le BAIIA ajusté 2) s'est accru de 71,8 % pour s'établir à 18,0 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté 2) de 14,4 % des revenus, contre un BAIIA ajusté de 10,5 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté 2) de 8,7 % des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté a augmenté par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice en cours, qui s'établissait à 8,9 %.





s'est accru de 71,8 % pour s'établir à 18,0 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté de 14,4 % des revenus, contre un BAIIA ajusté de 10,5 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté de 8,7 % des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté a augmenté par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice en cours, qui s'établissait à 8,9 %. Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 17,1 M$, soit une hausse de 7,4 M$, ou de 75,4 %, par rapport aux flux de trésorerie de 9,7 M$ générés au même trimestre de l'exercice précédent.





Les nouveaux contrats 1) conclus au quatrième trimestre se sont élevés à 100,1 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation 1) de 0,80 pour le trimestre. Le ratio nouveaux contrats-facturation aurait été de 0,89 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 étaient exclus.





Au 31 mars 2025, le carnet de commandes 1) représentait environ 16 mois de revenus des 12 derniers mois.





représentait environ 16 mois de revenus des 12 derniers mois. Contrats conclus avec 22 nouveaux clients.





Le 31 mai 2025, acquisition d'eVerge Interests, Inc. et de ses filiales (« eVerge »), permettant à Alithya d'ajouter Salesforce à sa gamme de solutions, de bonifier son expertise sur la plateforme Oracle, d'intégrer d'autres technologies complémentaires et de renforcer ses capacités de délocalisation stratégique.

Faits saillants de l'exercice 2025

Les revenus ont connu une baisse de 3,6 % pour s'établir à 473,5 M$, contre 491,1 M$ pour l'exercice précédent.





La marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse pour s'établir à 33,0 %, contre 30,4 % pour l'exercice précédent.





La marge brute a augmenté de 4,6 % pour atteindre 156,1 M$, contre 149,3 M$ pour l'exercice précédent.





Les charges de vente, générales et administratives ont diminué de 5,5 M$, ou de 4,5 %, pour s'établir à 116,1 M$, contre 121,6 M$ pour l'exercice précédent.





Le BAIIA ajusté s'est accru de 34,4 % pour s'établir à 47,7 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté de 10,1 % des revenus, contre un BAIIA ajusté de 35,5 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté de 7,2 % des revenus, pour l'exercice précédent.





Le bénéfice net s'est établi à 1,3 M$, ou à 0,01 $ par action, contre une perte nette de 16,7 M$, ou de 0,17 $ par action, pour l'exercice précédent.





Le bénéfice net ajusté a augmenté de 14,5 M$, ou de 106,9 %, pour atteindre 28,1 M$, contre 13,6 M$ pour l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,29 $, contre 0,14 $ pour l'exercice précédent.





Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 48,4 M$, soit une hausse de 32,8 M$ par rapport aux flux de trésorerie de 15,7 M$ pour l'exercice précédent.





Les nouveaux contrats conclus au cours de l'exercice 2025 s'élèvent à 420,7 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,89. Le ratio nouveaux contrats-facturation aurait été de 1,00 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 étaient exclus.





Alithya a réalisé l'acquisition de XRM Vision inc. et de l'ensemble de ses sociétés affiliées (« XRM Vision ») afin d'approfondir son expertise liée aux technologies Microsoft et de renforcer ses capacités en matière de délocalisation stratégique.

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya » ou la « Société ») a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice :

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T4 2025 T4 2024 E2025 E2024 Revenus 125 331 120 540 473 481 491 125 Marge brute 46 091 38 747 156 134 149 310 Marge brute en pourcentage des revenus (%)1) 36,8 % 32,1 % 33,0 % 30,4 % Charges de vente, générales et administratives 29 739 29 608 116 081 121 558 Charges de vente, générales et administratives (%)1) 23,7 % 24,6 % 24,5 % 24,8 % Bénéfice net (perte nette) 8 043 2 298 1 295 (16 660) Bénéfice de base et dilué (perte de base et diluée) par action 0,08 0,02 0,01 (0,17) Bénéfice net ajusté2) 12 226 6 056 28 149 13 608 Bénéfice net ajusté par action2) 0,12 0,06 0,29 0,14 BAIIA ajusté2) 18 047 10 505 47 678 35 471 Marge du BAIIA ajusté (%)2) 14,4 % 8,7 % 10,1 % 7,2 %





1) Il s'agit d'autres mesures financières qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. Voir la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous. 2) Il s'agit de mesures financières non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. De plus amples informations et des rapprochements quantitatifs du bénéfice net ajusté et du BAIIA ajusté par rapport aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée.





Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Je suis très fier du travail accompli par l'équipe et de sa capacité à clore l'année sur une note positive. Notre marge bénéficiaire continue de s'améliorer à mesure que nous mettons en œuvre notre stratégie à long terme visant à renforcer notre statut de conseiller de confiance de manière rentable et à épauler nos clients dans leur transformation numérique. Au cours du trimestre, nous avons dégagé une marge brute de 36,8 % et une marge de BAIIA ajusté de 14,4 %. De plus, nos revenus trimestriels ont augmenté, tant sur une base séquentielle que d'un exercice à l'autre.

Par la même occasion, j'aimerais souhaiter la bienvenue parmi nous aux employés d'eVerge et remercier Esteban Neely, fondateur d'eVerge, pour sa confiance et son leadership. Nous comptons maintenant de nouveaux spécialistes des plateformes Oracle et Salesforce et de l'IA, ainsi qu'une nouvelle équipe en Inde, qui nous permettra de mieux servir nos clients dans le monde entier.

Nous fournissons des services à valeur ajoutée supérieure, qui aident nos clients à automatiser leurs processus et à devenir plus efficaces grâce à des technologies de pointe, notamment l'IA et nos accélérateurs de propriété intellectuelle. Compte tenu de la conjoncture économique incertaine, nous estimons qu'il y aura une demande pour ces types de services, ce qui justifie notre optimisme prudent quant à l'avenir ».

Résultats du quatrième trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, les revenus se sont établis à 125,3 M$, soit une hausse de 4,8 M$, ou de 4,0 %, par rapport aux revenus de 120,5 M$ dégagés au trimestre clos le 31 mars 2024. Sur une base séquentielle, les revenus, y compris les revenus en dollars constants, ont augmenté dans tous les secteurs de l'entreprise, pour une hausse totale de 9,5 M$, ou de 8,3 %, par rapport aux revenus dégagés au troisième trimestre de l'exercice en cours.

Les revenus tirés des activités au Canada ont atteint 65,4 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, soit une hausse de 0,8 M$, ou de 1,3 %, par rapport aux revenus de 64,6 M$ dégagés au trimestre clos le 31 mars 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la relance du secteur bancaire, aux revenus dégagés par XRM Vision depuis son acquisition et au fait que le trimestre comptait une journée facturable de plus que le même trimestre de l'exercice précédent, le tout partiellement contrebalancé par l'arrivée à échéance du projet de transformation majeure d'un client et une réduction des revenus provenant de certains contrats gouvernementaux. Sur une base séquentielle, les revenus ont connu une hausse totale de 3,7 M$, ou de 6,1 %, par rapport au troisième trimestre de l'exercice en cours.

Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 54,2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, soit une hausse de 3,8 M$, ou de 7,3 %, par rapport aux revenus de 50,4 M$ dégagés au trimestre clos le 31 mars 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance interne des services de transformation d'entreprise, aux revenus générés par les services de soutien et à une incidence favorable du taux de change du dollar américain de 3,3 M$ entre les deux périodes. Sur une base séquentielle, les revenus ont augmenté de 5,4 M$ et les revenus en dollars constants ont augmenté de 3,3 M$ par rapport au troisième trimestre de l'exercice en cours.

Les revenus tirés des activités à l'international ont connu une hausse de 0,2 M$, ou de 4,5 %, pour s'établir à 5,7 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 5,5 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

Marge brute

La marge brute s'est chiffrée à 46,1 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, soit une hausse de 7,4 M$, ou de 19,0 %, par rapport à la marge brute de 38,7 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2024. La marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse pour s'établir à 36,8 % pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 32,1 % pour le trimestre clos le 31 mars 2024, ce qui est principalement attribuable aux gains d'efficacité, à l'évolution continue de l'entreprise vers une combinaison d'activités à plus forte valeur ajoutée et à un recouvrement de 1,0 M$ au titre d'un crédit d'impôt découlant d'une acquisition antérieure. Sur une base séquentielle, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice en cours, qui s'établissait à 32,3 %, tous les secteurs d'activité de l'entreprise ayant contribué à cette hausse.

Au Canada, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable aux gains d'efficacité et aux taux horaires facturables plus élevés, découlant de l'offre de services davantage axée sur ceux à plus forte valeur, à une baisse proportionnellement plus importante du recours aux sous-traitants par rapport aux employés permanents, à l'incidence favorable de l'acquisition de XRM et à un recouvrement de 1,0 M$ au titre d'un crédit d'impôt découlant d'une acquisition antérieure.

Aux États-Unis, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable aux taux horaires facturables plus élevés, aux gains d'efficacité et à l'amélioration du rendement des projets, le tout partiellement contrebalancé par la diminution des revenus tirés des abonnements à l'adoption du numérique, dont la marge brute en pourcentage des revenus, sur une base historique, est plus élevée.

À l'international, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à des taux d'utilisation plus soutenus et à l'amélioration du rendement des projets au Royaume-Uni.

Charges de vente, générales et administratives

Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, les charges de vente, générales et administratives se sont établies à 29,7 M$, soit une hausse de 0,1 M$, ou de 0,4 %, par rapport aux charges de 29,6 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus se sont établies à 23,7 % pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 24,6 % pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation des charges de vente, générales et administratives est principalement attribuable à une hausse des coûts de rémunération des employés, surtout liée à la rémunération variable et aux activités de XRM Vision depuis son acquisition, partiellement contrebalancées par les baisses des honoraires professionnels, des frais de développement des affaires, des coûts liés aux technologies de l'information et aux communications, des frais d'occupation et des frais de recrutement.

Bénéfice net

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 mars 2025 s'est établi à 8,0 M$, soit une hausse de 5,7 M$ par rapport au bénéfice net de 2,3 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2024. L'augmentation du bénéfice est principalement attribuable à l'augmentation de la marge brute en raison de gains d'efficacité et à un recouvrement de 1,0 M$ au titre d'un crédit d'impôt découlant d'une acquisition antérieure, et à la diminution de l'amortissement des immobilisations corporelles, partiellement contrebalancées par l'augmentation des charges de vente, générales et administratives, par la baisse du recouvrement lié à l'acquisition, à l'intégration et à la réorganisation d'entreprises et par l'augmentation des charges financières nettes et de la charge d'impôts pour le trimestre clos le 31 mars 2025, par rapport au trimestre clos le 31 mars 2024. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice de base et dilué par action de 0,08 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 0,02 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 12,2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, soit une hausse de 6,1 M$, ou de 101,9 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 6,1 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Comme expliqué ci-dessus, l'augmentation de la marge brute, attribuable aux gains d'efficacité et à un recouvrement de 1,0 M$ au titre d'un crédit d'impôt découlant d'une acquisition antérieure, et la diminution de l'amortissement ont été partiellement contrebalancées par l'augmentation des charges de vente, générales et administratives, de la perte de change, des charges financières nettes et de la charge d'impôts. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,12 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 0,06 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est établi à 18,0 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, soit une hausse de 7,5 M$, ou de 71,8 %, par rapport au BAIIA ajusté de 10,5 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Comme expliqué ci-dessus, l'augmentation de la marge brute, attribuable aux revenus plus importants et à la hausse de la marge brute en pourcentage des revenus, a été partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges de vente, générales et administratives. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 14,4 % pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 8,7 % pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

Nouveaux contrats

Les nouveaux contrats conclus se sont établis à 100,1 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,80 pour le trimestre, contre un montant de 133,9 M$ et un ratio nouveaux contrats-facturation de 1,11 pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les nouveaux contrats conclus au cours des 12 mois précédant le 31 mars 2025 se sont établis à 420,7 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,89.

En excluant les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition réalisée au premier trimestre de l'exercice 2022, le ratio nouveaux contrats-facturation aurait été de 0,89 pour le trimestre, contre 1,27 pour le même trimestre de l'exercice précédent, et de 1,00 pour la période de 12 mois précédant le 31 mars 2025.

Liquidités et ressources en capital

Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 17,1 M$, soit une hausse de 7,4M$, ou de 75,4 %, par rapport aux flux de trésorerie de 9,7 M$ générés au trimestre clos le 31 mars 2024. Cette augmentation par rapport au même trimestre de l'exercice précédent est principalement attribuable au bénéfice net plus important.

Les variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 2,5 M$ constatées au trimestre clos le 31 mars 2025 sont principalement composées d'une hausse de 10,1 M$ des créditeurs et charges à payer, surtout liée à l'augmentation de la rémunération variable cumulée découlant de l'amélioration du rendement de l'entreprise et d'une hausse des coûts des sous-traitants à payer liée aux échéanciers, d'une baisse de 8,5 M$ des travaux en cours, surtout liée au moment de l'émission des factures et à l'échéancier des projets, et d'une augmentation de 0,2 M$ des revenus différés, le tout partiellement contrebalancé par une augmentation de 11,5 M$ des débiteurs et autres créances, surtout liée aux délais de l'émission des factures liées aux projets et par des hausses de 3,4 M$ des crédits d'impôt à recevoir et de 1,5 M$ des charges payées d'avance. Pour le trimestre clos le 31 mars 2024, les variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 1,7 M$ étaient principalement composées d'une baisse de 5,9 M$ des crédits d'impôt à recevoir, surtout liée au moment du recouvrement des sommes dues à ce titre, d'une baisse de 2,5 M$ des travaux en cours, d'une augmentation de 2,3 M$ des revenus différés et d'une hausse de 1,3 M$ des créditeurs et charges à payer, le tout partiellement contrebalancé par une hausse de 9,6 M$ des débiteurs et autres créances, surtout liée au moment de l'émission des factures liées aux projets, et une hausse de 0,9 M$ des charges payées d'avance.

Les flux de trésorerie générés au cours du trimestre étaient une fois de plus appréciables, ce qui a permis à la Société de continuer à réduire son niveau d'endettement, conformément aux priorités qu'elle s'est fixées en matière d'affectation du capital. Au 31 mars 2025, les prélèvements au titre de la facilité de crédit s'établissaient à 77,7 M$ et les ressources en capital à la disposition d'Alithya s'élevaient à 131,1 M$. Elles se composent de la trésorerie, principalement générée par les activités d'exploitation, comme indiqué ci-dessus, et des montants disponibles au titre de ses facilités de crédit, y compris la clause accordéon. La direction estime donc que la Société est bien placée pour poursuivre ses activités tout en maintenant des niveaux de liquidités adéquats.

Résultats de l'exercice 2025

Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, les revenus se sont établis à 473,5 M$, soit une baisse de 17,6 M$, ou de 3,6 %, par rapport aux revenus de 491,1 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2024. La marge brute a augmenté de 6,8 M$, ou de 4,6 %, pour s'établir à 156,1 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2025, contre 149,3 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 33,0 %, contre 30,4 % pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, les charges de vente, générales et administratives se sont établies à 116,1 M$, soit une baisse de 5,5 M$, ou de 4,5 %, par rapport aux charges de 121,6 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus se sont établies à 24,5 % pour l'exercice clos le 31 mars 2025, contre 24,8 % pour l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s'est établi à 47,7 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2025, soit une hausse de 12,2 M$, ou de 34,4 %, par rapport au BAIIA ajusté de 35,5 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2024. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 10,1 % pour l'exercice clos le 31 mars 2025, contre 7,2 % pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Le bénéfice net pour l'exercice clos le 31 mars 2025 s'est établi à 1,3 M$, soit une hausse de 18,0 M$ par rapport à la perte nette de 16,7 M$ constatée pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice de base et dilué par action de 0,01 $ pour l'exercice clos le 31 mars 2025, contre une perte nette de base et diluée par action de 0,17 $ pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 28,1 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2025, soit une hausse de 14,5 M$, ou de 106,9 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 13,6 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2024.

Plan d'affaires stratégique

Alithya a entrepris une démarche dans le but d'être reconnue comme le conseiller de confiance en matière de technologie auprès de ses clients. D'ici la fin de l'exercice se clôturant le 31 mars 2027, la direction estime que l'ampleur et l'envergure qu'Alithya prendra lui permettront de tirer parti de ses connaissances sectorielles, d'étendre son empreinte géographique et son modèle de prestation mondial, d'approfondir son expertise, de diversifier son offre intégrée et de positionner Alithya dans la chaîne de valeur pour cibler des segments de TI à valeur ajoutée.

Alithya arrime la gamme des services qu'elle offre aux défis les plus urgents qui frappent les secteurs dans lesquels elle fait affaire et parvient à renforcer continuellement les fondements des relations de confiance qu'elle établit avec ses clients, son personnel, ses investisseurs et ses partenaires. Pour s'assurer de demeurer novatrice et pertinente, Alithya s'efforce de répondre aux attentes des parties prenantes de son entreprise, ou de les surpasser, notamment en optimisant l'expérience employé, en aidant ses clients à poursuivre leur mission et en créant une valeur ajoutée pour ses investisseurs.

Plus précisément, Alithya a conçu un plan stratégique triennal qui tient compte des intérêts de ses parties prenantes et dont les principaux objectifs sont les suivants :

Prendre de l'ampleur grâce à la croissance interne et à des acquisitions stratégiques :



Croissance interne : Alithya entend générer une croissance interne rentable grâce à l'innovation, aux offres à valeur ajoutée et aux relations clients fondées sur la confiance.



Acquisitions : Alithya prévoit acquérir des entreprises pour compléter sa présence actuelle sur le marché dans le cadre de son expansion nord-américaine et internationale, tout en se dotant progressivement d'importantes capacités sur le plan des solutions d'entreprise intégrées et en bonifiant son expertise de pointe dans des domaines choisis. Elle compte également élargir sa présence dans les centres d'externalisation stratégique.



Solutions en matière d'IA et de propriété intellectuelle : Alithya a l'intention d'accroître l'utilisation de ses solutions en matière d'IA et de propriété intellectuelle pour gagner en efficacité dans la fourniture de ses services dès que possible.





l'ampleur grâce à la croissance interne et à des acquisitions stratégiques : Fournir aux investisseurs, aux partenaires et aux parties prenantes un rendement du capital investi croissant à long terme :



Rentabilité : Alithya prévoit augmenter sa marge du BAIIA ajusté 1) .



Délocalisation stratégique : Alithya a pour objectif d'augmenter le pourcentage de ses services fournis à partir de centres d'externalisation stratégique donnant accès à des bassins de talents plus importants, à meilleur coût.



Compte tenu de l'incertitude économique et géopolitique qui continue de régner sur le marché nord-américain, Alithya a décidé de retirer les objectifs quantitatifs qu'elle avait précédemment annoncés. Sans avoir été directement touchée par cette incertitude au cours du trimestre, Alithya n'est pas en mesure de savoir si ses clients seront épargnés, et, s'ils ne le sont pas, de déterminer l'incidence potentielle sur leurs dépenses informatiques ou sur le maintien de leur relation d'affaires avec Alithya. La direction estime donc qu'il est plus prudent de se rétracter. Elle reste toutefois convaincue qu'Alithya sera capable de s'adapter efficacement aux fluctuations de la conjoncture macroéconomique, qu'elle est en bonne posture pour la suite et qu'elle continuera à saisir les occasions de fournir des services à valeur ajoutée aux clients, tout en stimulant la croissance interne et en augmentant la rentabilité à long terme.

1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. De plus amples informations sur le BAIIA ajusté et son rapprochement quantitatif par rapport à la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée.



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres règles refuges américaines applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, de même que d'autres renseignements ayant trait à la stratégie commerciale et aux plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « prévoit », « s'attend à », « entend », « planifie », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « pourrait », « voudrait », « fera », « peut », « est en mesure de », « continue », « possible », « devrait », « projette », « cible » et d'autres termes et expressions similaires ou variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des renseignements ou des déclarations portant notamment sur les éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités; ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre les objectifs fixés dans notre plan stratégique triennal; iii) notre capacité à maintenir nos activités et à faire croître notre entreprise, notamment en élargissant la gamme des services que nous offrons, en tirant parti de l'intelligence artificielle (« IA »), de notre présence dans différentes régions et de nos capacités en matière de délocalisation stratégique, de notre expertise et de nos offres intégrées et en concluant de nouveaux contrats et en perçant de nouveaux marchés; iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives, y compris nos attentes quant aux revenus futurs découlant de nouveaux contrats et du carnet de commandes et à l'égard de la croissance du rendement du capital investi que nous offrons aux parties prenantes à long terme; v) notre capacité à assurer le service de notre dette et à réunir des capitaux additionnels; vi) nos estimations concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos coûts et nos charges, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations; vii) notre capacité à identifier des cibles appropriées à acquérir et à réaliser les synergies ou les économies de coûts attendues en lien avec leur intégration; et viii) notre capacité à satisfaire aux besoins de nos parties prenantes, à les surpasser et à trouver un équilibre à cet égard.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider les investisseurs et les autres lecteurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation attendu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énoncés à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes et américaines de temps à autre et que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a pas actuellement connaissance ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, ses activités ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS et d'autres mesures financières. Le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action, le BAIIA, la marge du BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats-facturation, le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des revenus et les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus sont d'autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué de presse. Ces mesures sont fournies à titre de complément d'information aux mesures conformes aux IFRS pour permettre de mieux comprendre les résultats d'exploitation d'Alithya du point de vue de la direction. Ces mesures sont fournies à titre de complément d'information aux mesures conformes aux IFRS pour permettre de mieux comprendre les résultats d'exploitation d'Alithya du point de vue de la direction. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles doivent être vues comme un supplément d'information et non comme un substitut à l'information financière établie conformément aux IFRS. Elles fournissent aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les résultats d'exploitation d'Alithya et mettent ainsi en évidence des tendances dans les activités d'Alithya qui seraient peut-être passées inaperçues si les investisseurs s'appuyaient uniquement sur les mesures conformes aux IFRS. Pour de plus amples renseignements au sujet des mesures non conformes aux IFRS et des autres mesures financières, se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. Cette rubrique comporte des explications au sujet de la composition et de l'utilité de ces mesures financières et ratios financiers non conformes aux IFRS et est intégrée par renvoi au présent communiqué de presse.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice net (la perte nette) et le bénéfice net ajusté :





Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024



$

$

$

$ Bénéfice net (perte nette)

8 043

2 298

1 295

(16 660) Coûts (recouvrement) d'acquisition, d'intégration et

de réorganisation d'entreprises

(1 322)

(1 414)

(1 234)

3 384 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 837

4 795

18 926

23 095 Rémunération fondée sur des actions

915

1 226

5 343

6 257 Dépréciation du goodwill

--

--

5 144

-- Dépréciation des immobilisations corporelles et

des actifs au titre de droits d'utilisation et perte à la

résiliation de contrats de location

150

140

150

1 462 Coûts de séparation

630

--

2 132

-- Effet des impôts liés aux éléments susmentionnés

(1 027)

(989)

(3 607)

(3 930) Bénéfice net ajusté1) 2)

12 226

6 056

28 149

13 608 Perte de base et diluée par action

0,08

0,02

0,01

(0,17) Bénéfice net ajusté par action1) 2)

0,12

0,06

0,29

0,14



















1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. 2) Les données pour l'exercice clos le 31 mars 2024 contiennent des ajustements afin de refléter certains changements apportés aux calculs et aux hypothèses.



Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice net (la perte nette), d'une part, et le BAIIA et BAIIA ajusté, d'autre part :





Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024



$

$

$

$ Revenus

125 331

120 540

473 481

491 125 Bénéfice net (perte nette)

8 043

2 298

1 295

(16 660) Charges financières nettes

2 636

2 262

8 882

11 857 Charge d'impôts

813

(257)

2 775

61 Amortissement

1 158

1 303

4 523

5 913 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 837

4 795

18 926

23 095 BAIIA1)

17 487

10 401

36 401

24 266 Marge du BAIIA1)

14,0 %

8,6 %

7,7 %

4,9 % Ajusté pour :















Gain de change

187

152

(258)

102 Rémunération fondée sur des actions

915

1 226

5 343

6 257 Coûts (recouvrement) d'acquisition, d'intégration et

de réorganisation d'entreprises

(1 322)

(1 414)

(1 234)

3 384 Dépréciation du goodwill

--

--

5 144

-- Dépréciation des immobilisations corporelles et

des actifs au titre de droits d'utilisation et perte à la

résiliation de contrats de location

150

140

150

1 462 Coûts de séparation

630

--

2 132

-- BAIIA ajusté1)

18 047

10 505

47 678

35 471 Marge du BAIIA ajusté1)

14,4 %

8,7 %

10,1 %

7,2 %



















1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.



Conférence téléphonique du quatrième trimestre

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 12 juin 2025, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 800 990-4777 ou encore par webdiffusion à l'adresse https://app.webinar.net/06qkaPWlmPr. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu'au 20 juin 2025 en composant le 1 888 660-6345, suivi de 17546.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance tirant parti de l'IA et des technologies de pointe pour offrir des services de stratégie d'affaires et de transformation numérique. Nous aidons nos clients à relever les défis d'affaires pour leur permettre de saisir de nouvelles occasions, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous comptons sur une équipe de tout premier plan composée d'experts passionnés par leur secteur qui tablent sur des solutions exclusives propulsée par IA, des technologies numériques novatrices, une compréhension approfondie des applications d'affaires cruciales et un écosystème de partenaires pour obtenir des résultats plus rapidement. Nous avons jeté les bases de notre succès en déployant un réseau de prestation de services spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

Note au lecteur : Les états financiers consolidés annuels audités et les notes afférentes ainsi que le rapport de gestion et le rapport annuel sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 mars 2025 peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de la Société à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

