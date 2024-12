Répandez la magie de Noël avec BLUETTI, en alimentant chaque moment, où que vous soyez pendant la période des Fêtes.

TORONTO, 14 décembre 2024 /CNW/ - À Noël, alors que le père Noël fait le tour des chaumières, BLUETTI veille à ce que les maisons, les festivités et les déplacements soient alimentés par une énergie fiable. Qu'il s'agisse de garder les maisons chaudes et confortables pendant les tempêtes hivernales ou d'alimenter les rassemblements extérieurs festifs, les solutions d'alimentation électrique portables illuminent l'esprit des Fêtes.

Des maisons confortables au cœur des tempêtes hivernales

Les tempêtes hivernales et les pannes d'électricité peuvent perturber la chaleur de Noël, mais les batteries de secours domestiques de BLUETTI garantissent le bon déroulement des festivités sans interruption. Le modèle AC300 offre une puissance de sortie de 3 000 W, tandis que l'AC500 fournit 5 000 W, ce qui est parfait pour alimenter les appareils de chauffage, les climatiseurs et plus encore.

Dans la cuisine, l'ensemble AC500 + 2*B300K offre une capacité de 5 529,6 Wh avec 16 prises pour les festins en famille. Vous avez besoin de quelque chose de compact? L'ensemble AC300 + B300K (2 764,8 Wh) peut alimenter un four à micro-ondes de 600 W pendant 4 heures, assurant ainsi une préparation facile des repas.

AC300+B300K - 2 599 $ CA (rabais de 26 %)

- 2 599 $ CA (rabais de 26 %) AC500+2*B300K - 4 999 $ CA (rabais de 31 %)

Célébrations et aventures en plein air

Pour les marchés de Noël ou les aventures hivernales, la puissance portative de BLUETTI assure l'alimentation en énergie. La station d'alimentation portable Elite 200 V2, d'une capacité de 2 073,6 Wh et d'une puissance de sortie de 2 600 W, peut alimenter jusqu'à 9 appareils simultanément. Il est idéal pour l'éclairage, la musique et plus encore, assurant une atmosphère sécuritaire et festive.

Activités extérieures? L'ensemble AC200L + B300K offre une production de 2 400 W et une capacité de 4 812,8 Wh, alimentant des outils comme des appareils de chauffage, de l'équipement de cuisine ou même des scies électriques pour couper les sapins de Noël.

Elite 200 V2 - 1 599 $ CA (rabais de 36 %)

- 1 599 $ CA (rabais de 36 %) AC200L - 1 499 $ CA (rabais de 42 %)

Des déplacements fluides pendant les Fêtes

Pour les déplacements lors de la période des Fêtes, le générateur solaire AC180 offre une capacité de 1 152 Wh et une puissance de 1 800 W, ce qui est idéal pour recharger les ordinateurs portatifs et diffuser les films de Noël en continu. Jumelez-le au chargeur BLUETTI 1 pour une recharge plus rapide.

La génératrice solaire légère AC70 (capacité de 768 Wh, puissance de 1 000 W) convient parfaitement pour les réfrigérateurs de véhicule, les appareils électroniques et les couvertures, assurant ainsi votre confort lors de vos déplacements.

AC180 - 749 $ CA (rabais de 46 %)

- 749 $ CA (rabais de 46 %) AC70 - 549 $ CA (réduction de 45 %)

Commencer 2025 sous le signe de la durabilité

En cette période des Fêtes, jumelez les solutions énergétiques novatrices de BLUETTI à l'application BLUETTI améliorée pour un suivi de la consommation d'énergie en temps réel. Commencez en 2025 en profitant de coûts réduits, d'une plus grande efficacité et d'une alimentation sans interruption pour chaque moment spécial.

À propos de BLUETTI

BLUETTI, un pionnier de l'énergie propre, offre des solutions de stockage d'énergie abordables pour une utilisation intérieure et extérieure. Grâce à des programmes comme LAAF (Lighting An African Family), elle vise à fournir de l'électricité à 1 million de familles africaines hors réseau. En mettant l'accent sur l'innovation et les besoins des clients, BLUETTI est un leader de confiance dans plus de 110 pays.

