LAVAL, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche Tard » ou la « Société ») (TSX : ATD) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui et annonce que tous les candidats proposés à titre d'administrateur dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 9 juillet 2025 ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou par procuration.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs figurent ci-dessous :

CANDIDAT(E) EN FAVEUR

(NOMBRE) EN FAVEUR

(%) ABSTENTION

(NOMBRE) ABSTENTION

(%) Alain Bouchard 744 862 778 96,38 % 27 941 401 3,62 % Louis Vachon 768 576 144 99,45 % 4 228 035 0,55 % Jean Bernier 764 164 303 98,88 % 8 639 876 1,12 % Karinne Bouchard 723 281 520 93,59 % 49 522 659 6,41 % Eric Boyko 732 629 995 94,80 % 40 174 184 5,20 % Marie-Eve D'Amours 746 162469 96,55 % 26 641 710 3,45 % Janice L. Fields 765 674298 99,08 % 7 129 881 0,92 % Eric Fortin 721 315564 93,34 % 51 488 615 6,66 % Richard Fortin 730 620 276 94,54 % 42 183 903 5,46 % Stephen J. Harper 770 067 100 99,65 % 2 737 079 0,35 % Mélanie Kau 562 796 296 72,83 % 210 007 883 27,17 % Marie Josée Lamothe 769 877 112 99,62 % 2 927 067 0,38 % Monique F. Leroux 767 655 999 99,33 % 5 148 180 0,67 % Alex Miller 762 537 577 98,67 % 10 266 602 1,33 % Réal Plourde 729 980 520 94,46 % 42 823 659 5,54 % Louis Têtu 668 215 442 86,47 % 104 588 737 13,53 %

