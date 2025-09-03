ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS English

Alimentation Couche-Tard inc.

03 sept, 2025, 17:35 ET

LAVAL, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc.  (« Couche Tard » ou la « Société ») (TSX : ATD) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui et annonce que tous les candidats proposés à titre d'administrateur dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 9 juillet 2025 ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou par procuration.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs figurent ci-dessous :

CANDIDAT(E)     

EN FAVEUR
(NOMBRE)

EN FAVEUR
(%)

ABSTENTION
(NOMBRE)

ABSTENTION
(%)

Alain Bouchard

744 862 778

96,38 %

27 941 401

3,62 %

Louis Vachon

768 576 144

99,45 %

4 228 035

0,55 %

Jean Bernier

764 164 303

98,88 %

8 639 876

1,12 %

Karinne Bouchard

723 281 520

93,59 %

49 522 659

6,41 %

Eric Boyko

732 629 995

94,80 %

40 174 184

5,20 %

Marie-Eve D'Amours

746 162469

96,55 %

26 641 710

3,45 %

Janice L. Fields

765 674298

99,08 %

7 129 881

0,92 %

Eric Fortin

721 315564

93,34 %

51 488 615

6,66 %

Richard Fortin

730 620 276

94,54 %

42 183 903

5,46 %

Stephen J. Harper

770 067 100

99,65 %

2 737 079

0,35 %

Mélanie Kau

562 796 296

72,83 %

210 007 883

27,17 %

Marie Josée Lamothe

769 877 112

99,62 %

2 927 067

0,38 %

Monique F. Leroux

767 655 999

99,33 %

5 148 180

0,67 %

Alex Miller

762 537 577

98,67 %

10 266 602

1,33 %

Réal Plourde

729 980 520

94,46 %

42 823 659

5,54 %

Louis Têtu

668 215 442

86,47 %

104 588 737

13,53 %

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Personnes-ressources :

Relations investisseurs : Mathieu Brunet, Vice-président, Trésorerie et Relations investisseurs
Tél. : 450-662-6632, poste 4362
[email protected]

Relations médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales
Tél. : 704-583-6293
[email protected]

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les conflits militaires en cours, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Notre objectif de synergies repose entre autres sur notre analyse comparative des structures organisationnelles et du niveau actuel des dépenses au sein de notre réseau, ainsi que sur notre capacité à combler l'écart, le cas échéant. Notre objectif de synergies repose également sur notre évaluation des contrats en cours dans les zones géographiques d'opérations et sur la manière dont nous espérons pouvoir renégocier ces contrats pour profiter de notre pouvoir d'achat accru. De plus, notre objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers notre réseau. Enfin, notre objectif repose également sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Un changement important dans ces faits et hypothèses pourrait avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre de nos différentes initiatives. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

