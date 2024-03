LAVAL, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard") a annoncé aujourd'hui que le très honorable Stephen J. Harper a été nommé par le conseil d'administration (le "conseil") à titre de nouveau membre, avec effet immédiat.

"Nous sommes très heureux d'accueillir M. Harper à notre conseil d'administration," a déclaré Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Couche-Tard. "Avec son expérience considérable en leadership, gouvernance, commerce et affaires mondiales, il apporte des perspectives inestimables au conseil, ce qui bénéficiera grandement à Couche-Tard alors que nous continuons de croître et d'innover pour répondre aux besoins évolutifs des clients et des communautés que nous servons au Canada et à travers le monde."

M. Harper a été élu vingt-deuxième premier ministre du Canada en 2006 et a occupé cette fonction jusqu'en 2015, ce qui fait de lui le premier ministre conservateur au mandat le plus long depuis Sir John A. Macdonald, premier ministre du Canada.

M. Harper est président-directeur général de Harper & Associates Consulting, société affiliée à Dentons, l'un des principaux cabinets d'avocats internationaux, et agit à titre de conseiller stratégique auprès de clients à travers le monde et fournit des conseils sur des questions liées à l'accès aux marchés, à la gestion des risques géopolitiques et économiques mondiaux et à la maximisation de la valeur sur les marchés mondiaux. Il siège au conseil d'administration de Colliers International Group Inc., une société canadienne de services professionnels diversifiés et de gestion des investissements, où il siège également au comité de gouvernance.

M. Harper est partenaire fondateur et président de Vision One Management, un fonds d'actions axé sur la valeur fondamentale qui applique une approche d'investissement privé aux marchés publics. M. Harper est également président de l'Union internationale pour la démocratie et de l'Initiative internationale des amis d'Israël.

M. Harper est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie de l'Université de Calgary, a reçu un doctorat honorifique en philosophie de l'Université de Tel Aviv en 2014 et un diplôme honorifique du Jerusalem College of Technology. En reconnaissance de ses services gouvernementaux, M. Harper a reçu l'Ordre ukrainien de la liberté, le prix Woodrow Wilson pour le service public, le B'nai B'rith International Presidential Gold Medallion for Humanitarianism et a été nommé homme d'État mondial de l'année en 2012 par la Fondation Appeal of Conscience. M. Harper demeure à Bragg Creek, en Alberta, au Canada.

"Je suis honoré de rejoindre Couche-Tard, une grande entreprise canadienne et un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, reconnue pour son engagement envers l'excellence et l'innovation," a déclaré Mr. Stephen Harper, ancien premier ministre du Canada.

"Tout au long de ma carrière, j'ai toujours cru dans la force de la collaboration et de la réflexion prospective pour mener au succès. Je suis impatient de contribuer au succès continu d'Alimentation Couche-Tard et de travailler aux côtés d'une équipe qui se consacre à avoir un impact positif sur les communautés dans le monde entier."

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

