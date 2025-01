PHILADELPHIE, 17 janvier 2025 /CNW/ - Berger Montague PC enquête actuellement sur des violations potentielles des lois fédérales sur les valeurs mobilières au nom d'investisseurs dans TELUS International (Canada) Inc. (« TELUS » ou la « Société ») (NYSE : « TIXT »; ISIN : CA87975H1001).

A national class action and commercial litigation law firm with nationally known attorneys highly sought after for their legal skills.

TELUS, dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'expérience client (CX), y compris des solutions d'expérience numérique, comme l'IA et les robots, et des solutions d'expérience client, comme le travail depuis n'importe quel emplacement et le travail depuis la maison et l'impartition des centres de contact. Ses titres sont inscrits à la NYSE et à la TSX, et il y a un marché de gré à gré en Europe.

L'enquête de Berger Montague vise à déterminer si TELUS et ses cadres supérieurs ont induit les investisseurs en erreur au sujet du rendement financier de la Société, en particulier en ce qui concerne ses solutions d'IA, au cours de la période du 16 février 2023 au 1er août 2024, comme en témoigne une poursuite en cours contre les actionnaires.

À la suite des divulgations de la Société le 1er août 2024, le prix de l'action de TELUS a chuté, passant d'un cours de clôture de 6,48 $ par action le 1er août à un cours de clôture de 4,15 $ par action le 2 août, en baisse supplémentaire le jour de bourse suivant, le 5 août, pour une clôture de 3,32 $ par action, soit une baisse totale de 3,16 $ par action, ou de plus de 48 %.

Si vous êtes un investisseur de TELUS et que vous souhaitez en savoir plus sur notre enquête, veuillez communiquer avec Berger Montague : Andrew Abramowitz à [email protected] ou [email protected], ou composer le (215) 875-3015.

Berger Montague, qui a des bureaux à Philadelphie, à Minneapolis, à Washington, au Delaware, à San Diego, à San Francisco et à Chicago, ainsi qu'à Toronto, en Ontario, au Canada, est un pionnier dans les recours collectifs en valeurs mobilières depuis sa création en 1970. Berger Montague représente des investisseurs individuels et institutionnels depuis plus de cinq décennies et agit à titre de conseiller juridique principal devant les tribunaux partout aux États-Unis.

Personne-ressource :

Andrew Abramowitz, conseiller principal

Berger Montague

215 875-3015

[email protected]

[email protected]

www.bergermontague.com

https://bergermontague.ca/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/232479/berger_montague.jpg

SOURCE Berger Montague