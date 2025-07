PHILADELPHIE, 24 juillet 2025 /CNW/ - Berger Montague, qui a des bureaux au Canada et partout aux États-Unis, mène actuellement une enquête sur des violations potentielles des lois fédérales sur les valeurs mobilières au nom des actionnaires d'Ascot Resources Ltd. (« Ascot » ou la « Société ») (AOT.TO; AOTVF; BHQ.F; BHQ.DU; BHQ.MU).

Ascot, dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, participe à l'exploration et à l'exploitation de propriétés minières aux États-Unis et au Canada. Son principal actif est connu sous le nom de Premier Gold Project (« PGP ») dans l'Ouest canadien.

Entre le 22 janvier et le 5 septembre 2024, AOT a annoncé qu'après son offre de titres du 22 février 2024, elle serait entièrement financée pour terminer la construction du projet PGP, puis progresserait dans la phase de démarrage vers la production commerciale et les « opérations stables ». La Société a également indiqué que la production commerciale était prévue au cours du troisième trimestre de 2024 et qu'elle serait alors autofinancée pour les douze mois suivants.

Le 6 septembre 2024, la Société a brusquement changé de cap par rapport à ses plans pour la mine PGP, déclarant de multiples problèmes opérationnels et suspendant toutes ses activités jusqu'à ce que des capitaux supplémentaires aient été mobilisés.

À la suite de ces révélations, le prix des titres d'Ascot a subi une baisse importante sur un volume anormalement élevé.

Si vous êtes un investisseur d'Ascot et que vous souhaitez en savoir plus sur notre enquête, veuillez communiquer avec Berger Montague : Andrew Morganti à [email protected] ou 647 576-7840, poste 101, ou Andrew Abramowitz à [email protected] ou 215 875-3015, ou CLIQUEZ ICI.

Berger Montague a son siège social à Philadelphie et des bureaux à Chicago; Malvern, en Pennsylvanie; Minneapolis; San Diego; San Francisco; Toronto, au Canada; Washington, D.C., et Wilmington, dans le Delaware. Le cabinet est un pionnier dans les recours collectifs en valeurs mobilières depuis sa fondation en 1970. Berger Montague représente des investisseurs individuels et institutionnels depuis plus de cinq décennies et agit à titre de conseiller juridique principal devant les tribunaux partout aux États-Unis et au Canada.

Personnes-ressources :

Andrew Morganti, actionnaire

647 576-7840, poste 101

[email protected]

Andrew Abramowitz, conseiller principal

215 875-3015

[email protected]

SOURCE Berger Montague