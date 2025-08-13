PHILADELPHIE, 13 août 2025 /CNW/ - Berger Montague, un important cabinet d'avocats de plaignants nationaux reconnu depuis longtemps pour représenter des clients qui ont subi des préjudices en raison de catastrophes environnementales, en collaboration avec Fishman Haygood LLP, ont annoncé avoir ouvert une enquête sur l'explosion tragique de lundi à l'usine Clairton Coke Works de U.S. Steel, située à Clairton, en Pennsylvanie, à environ 15 milles au sud-est du centre-ville de Pittsburgh. L'explosion a entraîné le décès de deux employés de l'usine et blessé au moins dix autres. L'explosion peut également avoir entraîné la dispersion de produits chimiques nocifs et de matières particulaires dans l'atmosphère environnante, obligeant les résidents des environs à rester à l'intérieur pour leur propre sécurité. L'usine emploie environ 1 300 travailleurs.

A national class action and commercial litigation law firm with nationally known attorneys highly sought after for their legal skills.

Il a été signalé que des groupes environnementaux et des résidents des environs se sont déjà plaints des lacunes en matière d'entretien de la centrale, y compris d'un incendie et de pannes d'électricité, et que U.S. Steel a accepté de payer davantage pour des projets environnementaux découlant de ces incidents. L'explosion s'est déclenchée peu avant 11 h entre deux batteries de four à coke à l'usine de Clairton Coke Works, qui appartient à U.S. Steel. L'usine produit chaque année des millions de tonnes de coke commercial, un type de carburant utilisé dans la production d'acier, et est considérée comme la plus grande installation de cokéfaction en Amérique du Nord. U.S. Steel, dont l'acquisition par Nippon Steel a pris fin en juin 2025, a reconnu que l'incident impliquait deux batteries et que les deux ont depuis été fermées, mais la cause de l'explosion demeure actuellement inconnue.

Les avocats Berger Montague et Fishman Haygood enquêtent sur l'incident et sur les personnes responsables, ainsi que sur l'étendue du préjudice potentiel pour les personnes touchées et la collectivité environnante. La poussière de coke et les particules dans l'air peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé lorsqu'elles sont inhalées, et peuvent également se déposer et contaminer les propriétés, l'eau et les ressources environnementales. Berger Montague et Fishman Haygood encouragent toute personne ayant subi des blessures graves ou mineures, ainsi que toute personne détenant des renseignements liés à l'incident, à communiquer avec l'équipe juridique en composant le 1 800 424-6690 ou en envoyant un courriel à [email protected]. Pour en savoir plus sur l'enquête, cliquez ici.

Berger Montague est l'un des principaux cabinets d'avocats du pays qui se concentrent sur les litiges civils complexes, les recours collectifs et les délits de masse devant les tribunaux fédéraux et d'État partout aux États-Unis. Le cabinet est un chef de file dans les domaines de l'antitrust, de la protection des consommateurs, des produits défectueux, du droit de l'environnement, du droit du travail, des valeurs mobilières et des cas de dénonciation, entre autres domaines de pratique. Pendant plus de 55 ans, Berger Montague a joué un rôle de premier plan dans des causes qui ont créé des précédents et a récupéré plus de 50 milliards de dollars pour ses clients et les catégories qu'ils représentent. Berger Montague a son siège social à Philadelphie et des bureaux à Chicago; Malvern, en Pennsylvanie; Minneapolis; San Diego; San Francisco; Toronto, au Canada; Washington, D.C., et Wilmington, dans l'Est.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Amy Wall-Monte, directrice du marketing

Téléphone : 215 875-3021

Courriel : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/232479/berger_montague.jpg

SOURCE Berger Montague