Alerte concernant des produits de l'étranger : ingrédients pharmaceutiques non déclarés découverts dans 24 produits de santé de l'étranger

Produits de santé de l'étranger non homologués Noms des produits Risques détectés Source de l'alerte Produits pour améliorer la performance sexuelle non homologués Capsules Big Penis Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Capsules Boss Lion 9000 Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis De Guo Heijin Gang Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Germany Black Gorilla Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Capsules Herb Viagra Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis La Pepa Negra Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Comprimés Odimafo Powerful Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Pilules Plant Vigra Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Shengjingpian Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Comprimés Vigour Sildénafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Produits amaigrissants non homologués Absolute Nine Slim Sibutramine et N-desméthylsibutramine non déclarées Food and Drug Administration des États-Unis Capsules Adelgasin Plus Sibutramine et N-desméthylsibutramine non déclarées Food and Drug Administration des États-Unis BeColi Bisacodyle, sibutramine et sennosides non déclarés Autorité des sciences de la santé de Singapour Capsules Best Nutrition Products Diabotica Acide mycophénolique non déclaré Autorité des sciences de la santé de Singapour Capsules BFB Be Fast Block Clenbutérol non déclaré Therapeutic Goods Administration de l'Australie Capsules Detoxi Slim Sibutramine non déclarée Food and Drug Administration des États-Unis GoLean Detox Sibutramine et phénolphtaléine non déclarées Food and Drug Administration des États-Unis Capsules Lipro Dietary Tadalafil non déclaré Food and Drug Administration des États-Unis Lishou Fuling Jiaonang Sibutramine et N-desméthylsibutramine non déclarées Food and Drug Administration des États-Unis Capsules Reduktis Max Sibutramine non déclarée Food and Drug Administration des États-Unis Capsules Slim Bio Benpropérine, diphenhydramine, N-desméthylsibutramine, sibutramine, sildénafil et tadalafil non déclarés Food and Drug Administration des États-Unis Slim Perfect Legs + High Fiber Sibutramine non déclarée Food and Drug Administration des États-Unis Super Slimming Herb Sibutramine non déclarée Food and Drug Administration des États-Unis Capsules Susuya Sibutramine et bisacodyle non déclarés Ministère de la Santé de Hong Kong

Ce que vous devriez faire

Canada en composant le 1-800-267-9675 ou en remplissant le Communiquez avec Santéen composant le 1-800-267-9675 ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne si vous découvrez la présence d'un produit précité sur le marché canadien.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations de santé relatives à l'utilisation de n'importe lequel de ces produits.

Lisez l'étiquette des produits que vous achetez afin de confirmer que Santé Canada en a évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité. L'étiquette des produits de santé homologués par Santé Canada porte un numéro d'identification du médicament de huit chiffres (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM).

Contexte

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé.

La benpropérine est un antitussif. Elle n'est pas homologuée au Canada. Ses effets secondaires incluent somnolence, bouche sèche, douleurs abdominales et éruptions cutanées.

Le bisacodyle est un stimulant péristaltique (laxatif) utilisé dans des médicaments en vente libre pour le traitement de la constipation occasionnelle. Malaises gastriques, crampes d'estomac, nausées et diarrhée sont des effets secondaires communs.

Le clenbutérol est un médicament vétérinaire utilisé pour le traitement de maladies respiratoires chez les chevaux. Son utilisation chez les humains n'est pas homologuée au Canada. Convulsions, crise cardiaque, psychose et dommages aux muscles squelettiques sont de graves effets secondaires possibles du clenbutérol. Les autres effets secondaires du clenbutérol incluent arythmie cardiaque (rythme cardiaque irrégulier), augmentation de la tension artérielle, tremblements, nervosité, nausées, augmentation de la glycémie (taux de sucre dans le sang), maux de tête et étourdissements.

La diphenhydramine est un antihistaminique utilisé pour le traitement d'allergies. Elle est aussi incluse dans certains produits contre la toux et le rhume ainsi que dans certains aide-sommeil. Somnolence, étourdissements, nausées, maux de tête et bouche sèche sont quelques-uns des effets secondaires associés à la diphenhydramine.

L'acide mycophénolique est un médicament qui inhibe la réaction normale du système immunitaire. Il est utilisé pour prévenir le rejet d'organe chez les patients ayant reçu une greffe de rein. Ses effets secondaires communs incluent rhinopharyngite et tension artérielle élevée (hypertension) ou faible (hypotension); il peut aussi entraîner des résultats d'analyse sanguine anormaux. La prise d'acide mycophénolique accroît le risque d'infection, et sa prise à long terme peut accroître le risque de lymphome. La prise d'acide mycophénolique pendant la grossesse est associée à un risque accru de grossesse improductive et d'anomalies congénitales.

La N-desméthylsibutramine est une substance similaire à la sibutramine, médicament qui était auparavant utilisé pour traiter l'obésité. La vente de sibutramine n'est plus autorisée au Canada en raison du lien établi avec un risque accru d'effets secondaires d'ordre cardiovasculaire comme crise cardiaque et accident vasculaire cérébral (AVC). Augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque, bouche sèche, troubles du sommeil et constipation sont d'autres effets secondaires possibles.

La phénolphtaléine servait autrefois de laxatif, mais sa vente n'est plus autorisée au Canada en raison de possibles effets cancérigènes. La phénolphtaléine peut en outre causer les effets secondaires suivants : diminution de la tension artérielle, éruptions cutanées et saignements gastro-intestinaux.

Les sennosides sont des ingrédients actifs utilisés dans certains stimulants péristaltiques (laxatifs) en vente libre utilisés pour le traitement de la constipation. Leurs effets secondaires incluent malaises gastriques, crampes d'estomac, nausées et diarrhée.

La sibutramine était auparavant utilisée pour traiter l'obésité, mais sa vente n'est plus autorisée au Canada en raison du lien établi avec un risque accru d'effets secondaires d'ordre cardiovasculaire comme crise cardiaque et accident vasculaire cérébral (AVC). Augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque, bouche sèche, troubles du sommeil et constipation sont d'autres effets secondaires possibles.

Le sildénafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile. Le sildénafil est déconseillé au patient qui prend une forme ou l'autre de nitrate (p. ex. nitroglycérine) en raison du risque d'hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

Le tadalafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile. Le tadalafil est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Pour signaler des effets secondaires de produits de santé à Santé Canada :

composez sans frais le 1-866-234-2345;

Canada sur la consultez la page Web de Santésur la déclaration des effets indésirables pour obtenir de l'information sur les façons de faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur.

En date du 6 août 2019, aucun effet indésirable pouvant être associé à l'utilisation de ces produits n'avait été signalé à Santé Canada.

Pour en savoir plus

Produits de santé naturels adultérés

Achat de médicaments par l'entremise d'Internet

Utilisation sécuritaire de produits de santé amaigrissants

Risques liés à l'achat de produits de santé naturels en ligne

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Santé Canada, (613) 957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Demandes de renseignements du public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709