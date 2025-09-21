TORONTO, 21 septembre 2025 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC , un cabinet d'avocats torontois qui se concentre sur la représentation des investisseurs dans les différends transfrontaliers entre actionnaires, a élargi son enquête sur Hut 8 Corp. (TSX : « HUT » ; ISIN : CA44812J1049).

Le 18 janvier 2024, l'analyste financier J Capital Research a publié un rapport intitulé « The Coming HUT Pump and Dump: Management hiding stock ownership through undisclosed related party, a stock-promoter cabal, and a host of left-for-dead assets. » Le rapport accuse Hut 8 et la société américaine Bitcoin Corp., que Hut 8 avait récemment acquise, d'un certain nombre d'irrégularités. La réaction du marché à ce rapport a été sévère et immédiate, faisant chuter les actions d'un cours de clôture de 12,56 $ le 17 janvier 2024 à une clôture de 9,24 $ le 19 janvier, soit une baisse de plus de 26 % sur deux séances de bourse.

Le 12 septembre 2025, un tribunal fédéral des États-Unis, concluant que certaines allégations relatives aux activités de la coentreprise King Mountain étaient plausibles, a statué que la plainte modifiée consolidée « plaidait adéquatement une omission importante en vertu de l'article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières relativement aux déclarations de King Mountain ».

« Les investisseurs assument le risque des forces du marché ; les investisseurs n'assument pas le risque d'omissions négligentes intentionnelles du fait que la direction cache ses erreurs aux administrateurs ; et si le rapport de J Capital était erroné, il y aurait des enquêtes gouvernementales et ce n'est pas le cas », affirme Andrew Morganti, actionnaire de Berger Montague (Canada) PC.

Si vous avez acheté des actions Hut 8 Corp. cotées à la Bourse de Toronto avant le 18 janvier 2024 et que vous souhaitez en savoir plus sur vos droits, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected].

Berger Montague (Canada) PC est l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens qui représentent des investisseurs dans des recours collectifs impliquant des entreprises canadiennes qui référencent leurs titres sur des bourses situées au Canada, en Allemagne et aux États-Unis. Vous pouvez en apprendre davantage sur Berger Montague (Canada) PC sur le site www.bergermontague.ca .

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://investigations.bergermontague.com/hut-8-corp/ .

