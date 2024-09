Toute la programmation liée à l'exposition

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a lancé ce mercredi sa nouvelle exposition, Alanis Obomsawin : les enfants doivent entendre une autre histoire, au MAC à Place Ville Marie. Cette grande rétrospective, occasion unique de célébrer plus de soixante années de création artistique de l'exceptionnelle cinéaste, activiste et chanteuse abénakise, sera ouverte au public jusqu'au 26 janvier 2025 dans l'espace temporaire du MAC à Place Ville Marie.

Alanis Obomsawin : les enfants doivent entendre une autre histoire (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Ce même mercredi a également été inaugurée l'œuvre murale de Caroline Monnet, Wàbigon, qui sera exposée jusqu'au 16 février 2025 le long du MAC à Place Ville Marie. À travers ce portrait photographique monumental de huit femmes autochtones et d'une enfant dans une forêt enchantée, l'artiste multidisciplinaire anishinaabe et française rend hommage à l'influence majeure d'Alanis Obomsawin.

Alanis Obomsawin à l'honneur

Après avoir connu un grand succès à Berlin, Vancouver et Toronto, Alanis Obomsawin : les enfants doivent entendre une autre histoire met enfin en lumière le travail d'Alanis Obomsawin au cœur de Montréal, la ville où elle vit et travaille. Découpée par décennies, cette rétrospective dresse un panorama de son œuvre cinématographique, visuelle et musicale, présentant notamment 13 films emblématiques parmi les 64 qu'elle a réalisés à l'ONF, accompagnés de documents d'archives, dessins, masques, gravures et monotypes.

À la fin du parcours, un espace de réflexion créé en hommage aux enfants par Katsitsanoron Dumoulin-Bush, Thontenonhkwa'tsherano'onhnha - Aire de soins, encourage le public à aborder le contenu de l'exposition sous l'angle de la guérison et de la création d'un avenir meilleur. Une activité interactive y est proposée, où tout le monde est invité à partager et à échanger des histoires personnelles.

Parallèlement à cette exposition, le MAC déploie une importante programmation d'activités culturelles et d'ateliers de création jusque fin janvier.

Visites-rencontres avec Alanis Obomsawin : visite de l'exposition le jeudi 26 septembre à 17 h 30 en compagnie d'Alanis Obomsawin et des commissaires de l'exposition, Richard Hill et Lesley Johnstone (en anglais), et le mercredi 23 octobre à 17 h 30 en compagnie d'Alanis Obomsawin et Lesley Johnstone (en français) - Visites-rencontres

Ateliers de création

Journées de la culture 2024 : atelier pour les familles Au firmament, gratuit sur réservation. Les samedi 28 et dimanche 29 septembre à 10 h - Journées de la culture

atelier pour les familles gratuit sur réservation. Les samedi 28 et dimanche 29 septembre à 10 h - Journées de la culture MAC en famille : atelier-visite Rêver pour toute la famille (6 ans et +) avec notamment de la peinture sur les thèmes de la nature et du rêve. Le premier samedi du mois à 10 h et à 13 h, d'octobre à janvier - MAC en famille

atelier-visite pour toute la famille (6 ans et +) avec notamment de la peinture sur les thèmes de la nature et du rêve. Le premier samedi du mois à 10 h et à 13 h, d'octobre à janvier - MAC en famille Moments créatifs : 3 ateliers de création pour adultes différents Un monde onirique, avec notamment de la linogravure et de la peinture autour de thématiques comme le monde animal, la nature, l'autoportrait, le rêve, les souvenirs et les astres. Les mardis 12, 19 et 26 novembre, les mercredis 13, 20 et 27 novembre et les samedis 16, 23 et 30 novembre - Moments créatifs

Conversations entre Alanis Obomsawin et une personnalité en qui son parcours résonne.

Avec Michel Jean , auteur innu, le mercredi 11 décembre à 18 h, à la Grande Bibliothèque (BAnQ) - Conversation Alanis Obomsawin-Michel Jean

, auteur innu, le mercredi 11 décembre à 18 h, à la Grande Bibliothèque (BAnQ) - Conversation Avec Nicolas Renaud , artiste visuel, cinéaste, monteur et professeur adjoint en études autochtones à l'Université Concordia, le mercredi 15 janvier à 18 h, à l'ONF - Conversation Alanis Obomsawin-Nicolas Renaud

Points de vue : trois intervenantes posent un regard sur l'exposition et l'œuvre d'Alanis Obomsawin, et en offrent une lecture personnelle - Points de vue

Mylène Guay , conseillère culturelle au Conseil des arts de Montréal, le mercredi 16 octobre à 17 h 30 (en français)

, conseillère culturelle au Conseil des arts de Montréal, le mercredi 16 octobre à 17 h 30 (en français) Caroline Monnet , artiste multidisciplinaire, cinéaste et designer, le mercredi 4 décembre à 17 h 30 (en français, inclut une visite de sa murale Wàbigon )

, artiste multidisciplinaire, cinéaste et designer, le mercredi 4 décembre à 17 h 30 (en français, inclut une visite de sa murale ) Katsitsanoron Dumoulin-Bush, commissaire et artiste, travaillant aussi en rédaction et en méditation culturelle, le mercredi 8 janvier à 17 h 30 (en anglais)

Médiation en salle et visites bilingues : les jeudis et vendredis de 16 h à 19 h (visite à 17 h 30) et les samedis et dimanches de 14 h à 17 h (visite à 15 h) - Visites et médiation

Activités pour les groupes scolaires : programme gratuit de visites-ateliers autour des thèmes de l'exposition proposé du mardi au vendredi jusqu'au 26 janvier (sur réservation) - Groupes scolaires

Accessibilité

Disponible en ligne ici et en salle, un parcours audiodécrit offre une description des éléments et des actions qui composent les œuvres dans l'exposition, tant pour les personnes malvoyantes et non voyantes que pour tout autre public qui souhaite approfondir sa compréhension des contenus visuels de l'exposition. Un plan tactile des salles d'exposition ainsi que des textes d'exposition en gros caractères et en braille sont également disponibles pour consultation au comptoir d'accueil.

Le dossier de presse et les visuels sont téléchargeables ici.

Remerciements

L'exposition Alanis Obomsawin : les enfants doivent entendre une autre histoire est organisée par Richard Hill et Hila Peleg, et est rendue possible grâce à un partenariat entre la Haus der Kulturen der Welt (Berlin), l'Art Museum at the University of Toronto et la Vancouver Art Gallery, en collaboration avec l'Office national du film du Canada et avec le généreux soutien de CBC/Radio-Canada. Ce projet est réalisé en partie grâce au Gouvernement du Canada.

L'exposition au Musée d'art contemporain de Montréal est organisée par la commissaire Lesley Johnstone, avec Marjolaine Labelle, et Mojeanne Behzadi assure le commissariat de la murale Wàbigon.

e Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Le Musée tient également à remercier sa Fondation et les nombreux donateurs qui contribuent à son rayonnement.

Infos pratiques

L'exposition Alanis Obomsawin : les enfants doivent entendre une autre histoire est présentée à l'emplacement temporaire du MAC Place Ville Marie, au coin des rues Mansfield et Cathcart. L'entrée principale du Musée se trouve dans la Galerie PVM (accès par la rue Mansfield).

Horaire

Lundi : fermé

Mardi au vendredi : 11 h 30 - 19 h

Samedi : 11 h - 18 h

Dimanche : 11 h - 17 h 30

Horaire spécial : ouvert et gratuit le lundi 30 septembre pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

