Un stratège commercial reconnu, axé sur les personnes et possédant une vaste expérience à l'échelle mondiale, sera responsable du prochain chapitre de la croissance et de l'influence de Takeda Canada.

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda Canada ») est heureuse d'annoncer la nomination d'Alan Walshe au poste de directeur général pour le Canada.

Alan possède 17 ans d'expérience au sein de Takeda et des entreprises qui l'ont précédée où plus récemment, il a occupé le poste de directeur mondial de la stratégie commerciale, unité d'affaires Thérapies à base de plasma.

« L'expertise commerciale et la perspective mondiale approfondies d'Alan, combinées à son style de leadership axé sur les personnes et à son engagement de longue date à l'égard de la mission de Takeda, font de lui un choix exceptionnel pour diriger nos activités canadiennes et renforcer davantage notre présence dans ce marché critique », a déclaré Jean-Luc Delay, président de l'unité d'affaires, Europe et Canada de Takeda. « Je suis convaincu que, sous la direction d'Alan, nous ferons progresser encore plus l'accès à des médicaments novateurs et que nous aurons un effet transformateur pour les patients partout au Canada. »

Figurant parmi les plus grandes entreprises biopharmaceutiques axées sur les valeurs, Takeda, dont le siège social est au Japon, s'efforce d'offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux gens du monde entier. Nous exerçons nos activités au Canada depuis 2009 et avons pour but de découvrir et d'offrir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, y compris les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies à base de plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins.

« C'est un honneur pour moi d'occuper le poste de directeur général de Takeda au Canada et de me joindre à une équipe aussi dévouée et talentueuse, a déclaré Alan Walshe. Je suis profondément convaincu de notre capacité à accélérer l'influence de Takeda ici. Le Canada est l'un des marchés les plus importants et dynamiques de Takeda, et je me réjouis à l'idée de tirer parti de nos bases solides tandis que nous élargissons l'accès à des traitements novateurs, renforçons les partenariats et faisons progresser des résultats concrets pour les patients et les communautés à l'échelle nationale. »

Alan est titulaire d'une maîtrise en biotechnologie (immunologie et génétique) de l'University College de Dublin (UCD) et d'une maîtrise en gestion de la Michael Smurfit Graduate Business School de l'UCD.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK). Takeda se concentre sur la création d'une meilleure santé pour la population et d'un avenir meilleur pour le monde. Nous visons à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, y compris les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies à base de plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et à repousser les limites des nouvelles options thérapeutiques grâce à notre gamme de produits en développement dynamique et diversifiée. En tant qu'entreprise biopharmaceutique axée sur les valeurs et la recherche et développement, dont le siège social se trouve au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, notre population et la planète. Nos employés dans environ 80 pays et régions sont motivés par notre raison d'être et enracinés dans les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.takeda.com/fr-ca/

