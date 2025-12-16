TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer que FRUZAQLAMC (capsules de fruquintinib) sera maintenant remboursé par BC Cancer comme option de traitement pour les patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) qui ont préalablement reçu les traitements standard existants ou qui ne sont pas de bons candidats pour ces traitements[1]. Ce traitement est offert aux patients selon certains critères.

« Le cancer colorectal demeure la deuxième cause de décès par cancer au Canada. Pour les patients atteints d'une maladie avancée, il est important d'avoir accès en temps opportun à des traitements nouveaux et novateurs », a déclaré Barry D. Stein, président et directeur général de Cancer colorectal Canada. « En tant que défenseur des intérêts des patients et ayant une expérience personnelle avec le cancer du côlon de stade IV, il est encourageant de voir ce nouveau traitement devenir accessible. Il offre un nouvel espoir d'améliorer les résultats et la qualité de vie pour les personnes qui font face aux stades les plus difficiles de cette maladie. »

Le CCRm est un cancer du côlon qui s'est propagé à d'autres parties du corps (ce qu'on appelle des métastases à distance), comme le foie ou les poumons[2]. On estime que plus de 3 600 personnes en Colombie-Britannique reçoivent un diagnostic de cancer colorectal (CCR) chaque année, avec des taux croissants chez les jeunes de moins de 50 ans[3]. Environ 70 % des patients atteints d'un CCR présenteront une maladie métastatique, que ce soit au moment du diagnostic ou après le traitement. Les métastases sont la principale cause de mortalité liée au CCR[4],[5].

FRUZAQLAMC a été remboursé au Québec par la Régie de l'assurance maladie (RAMQ) et en vertu de la liste des médicaments des services de santé non assurés (SSNA) fédéraux, les deux sous réserve que les patients respectent certains critères. Santé Canada a autorisé sa mise en marché en septembre 2024 et l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont émis des recommandations positives concernant le remboursement.

« Le CCRm peut avoir des répercussions importantes, car il a une incidence sur la survie et la qualité de vie de milliers de personnes dans cette province. Le remboursement de FRUZAQLAMC est une autre étape dans l'engagement de Takeda à faire progresser les soins pour toutes les personnes canadiennes atteintes d'un cancer colorectal métastatique », a déclaré Kiran Dharani, directrice nationale, Oncologie, Takeda Canada. « Nous demeurons résolus à travailler en collaboration avec nos partenaires et défenseurs provinciaux pour faire en sorte d'offrir une santé meilleure et un avenir prometteur à tous les patients. »

À propos de FRUZAQLAMC

FRUZAQLAMC (capsules de fruquintinib) est un inhibiteur oral sélectif des récepteurs à activité tyrosine kinase des facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGFR) -1, -2 et -3 à des valeurs de concentration inhibitrice médiane (CI50) de 33, 35 et 0,5 nM, respectivement. Les inhibiteurs des VEGFR jouent un rôle central dans le blocage de l'angiogenèse tumorale[6]. FRUZAQLAMC agit en empêchant les tumeurs de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui permet de ralentir la progression du cancer1.

L'autorisation pour le traitement du cancer colorectal métastatique est fondée sur les données provenant de deux études de phase III de grande envergure : l'étude multirégionale FRESCO-2, dont les données ont été publiées dans la revue The Lancet, ainsi que l'étude FRESCO menée en Chine, dont les données ont été publiées dans la revue JAMA. Dans les deux études, FRUZAQLAMC en association avec les meilleurs soins de soutien a entraîné des améliorations importantes de la survie globale, s'accompagnant d'améliorations correspondantes de la survie sans progression, comparativement au placebo en association avec les meilleurs soins de soutien[7],[8].

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com/fr-ca/.

