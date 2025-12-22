Les études pivots de phase III portant sur la zasocitinib à prendre par voie orale une fois par jour ont atteint l'ensemble des critères d'évaluation principaux et secondaires hiérarchisés chez les patients atteints d'un psoriasis en plaques modéré à grave.

Plus de la moitié des participants à l'étude traités par le zasocitinib ont obtenu une peau saine ou presque saine (réponse PASI 90) et, en moyenne, environ 30 % ont obtenu une peau complètement saine (réponse PASI 100) à la semaine 16.

Le zasocitinib a été généralement bien toléré et son profil d'innocuité concordait avec celui observé dans le cadre d'études cliniques antérieures.

TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer des résultats préliminaires positifs obtenus dans le cadre de deux études multicentriques de phase III à double insu et à répartition aléatoire, contrôlées par placebo et comparateur actif, portant sur le zasocitinib (TAK-279), un inhibiteur hautement sélectif de la tyrosine kinase 2 (TYK2) de nouvelle génération à prendre par voie orale, menées auprès d'adultes atteints de psoriasis en plaques (PsP) modéré à grave. Les études ont permis de montrer la supériorité du zasocitinib par rapport au placebo au chapitre des critères d'évaluation coprincipaux, soit une évaluation globale statique par le médecin (sPGA, Static Physician's Global Assessment) de 0/1, un indice de surface et de gravité du psoriasis (PASI, Psoriasis Area and Severity Index) de 75 à la semaine 16 et un taux de réponse PASI 75 significativement plus élevé dès la semaine 4, qui a continué d'augmenter jusqu'à la semaine 24. Dans le cadre des études, 44 critères d'évaluation secondaires hiérarchisés ont également été atteints, y compris des réponses PASI 90 et PASI 100, ainsi qu'un score sPGA de 0, par rapport au placebo et à l'apremilast, montrant ainsi le potentiel d'un comprimé pratique à prendre une fois par jour permettant aux patients atteints de PsP d'obtenir une peau complètement saine.

« Les personnes vivant avec le psoriasis continuent à chercher des traitements par voie orale à action rapide qui soient sécuritaires et efficaces. Ces résultats marquants soutiennent la promesse que recèle le zasocitinib à titre d'option thérapeutique par voie orale de premier plan, qui permettrait aux patients atteints de psoriasis en plaques d'obtenir une peau saine », déclare Christophe Weber, président et chef de la direction de Takeda. « Il s'agit du troisième résultat positif de phase III de notre portefeuille global de produits en développement cette année. Chacun de ces programmes, qui portent sur le zasocitinib, l'oveporexton et le rusfertide, a le potentiel de transformer la vie des patients, de redéfinir la pratique médicale et de générer une croissance importante des revenus dans l'avenir. »

Le zasocitinib a été généralement bien toléré. Le profil d'innocuité et de tolérabilité du zasocitinib établi durant des études de phase III a continué de concorder avec celui observé dans le cadre d'études antérieures, y compris l'étude de phase IIb portant sur le psoriasis en plaques. Les effets indésirables les plus couramment observés jusqu'à la semaine 24 ont été l'infection des voies respiratoires supérieures, la rhinopharyngite et l'acné; aucun nouveau problème d'innocuité n'a été détecté.

« C'est extrêmement valorisant et passionnant de constater que nos résultats de phase II ont été validés au cours de la phase III, plus de la moitié des patients traités par le zasocitinib ayant obtenu une peau saine ou presque saine (réponse PASI 90) et environ 30 % ayant obtenu une peau complètement saine (réponse PASI 100) à la semaine 16, les taux de réponse ayant continué d'augmenter jusqu'à la semaine 24 », affirme Andy Plump, M.D., Ph. D., président du service Recherche et développement de Takeda. « Ces résultats aident à montrer que l'inhibition hautement sélective de la TYK2, un agent de médiation clé de l'IL-23 et d'autres voies de signalisation jouant un rôle fondamental dans la survenue du psoriasis, pourrait permettre de réduire considérablement le fardeau de la maladie des patients et offrir la possibilité pour nombre d'entre eux d'obtenir une peau complètement saine. »

Takeda a l'intention de présenter ces résultats à l'occasion de congrès médicaux à venir et prévoit de présenter une demande de nouveau médicament à la Food and Drug Administration des États-Unis, ainsi que des demandes semblables à Santé Canada et à d'autres organismes de réglementation, à compter de l'exercice fiscal 2026.

Le zasocitinib fait aussi l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une étude comparative directe avec le deucravacitinib portant sur le psoriasis en plaques, d'études de phase III portant sur le rhumatisme psoriasique, et d'études de phase II portant sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, entre autres indications1-6. Les résultats des études de phase III n'ont aucune incidence importante sur les prévisions consolidées de l'exercice complet se terminant le 31 mars 2026.

À propos du psoriasis en plaques

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique à médiation immunitaire survenant lorsque le système immunitaire provoque une inflammation entraînant la multiplication trop rapide des cellules cutanées7. Le psoriasis en plaques, la forme la plus courante de psoriasis, se caractérise par des plaques surélevées de peau rouge, grise ou mauve et couvertes de squames, qui causent de la douleur et des démangeaisons8-10. Les plaques psoriasiques peuvent toucher n'importe quelle surface cutanée, mais on les trouve surtout sur le cuir chevelu, le visage, les bras et les coudes, les jambes, les genoux, le torse, les organes génitaux, les ongles et les plis de peau7,11. De nombreuses personnes atteintes de psoriasis présentent des plaques causant des démangeaisons et une sensation de brûlure intenses, qui nuisent aux activités quotidiennes9,10. Les patients déclarent également que leurs symptômes ont des répercussions négatives sur leur santé mentale et leur qualité de vie, ce qui peut les pousser à l'isolement social12. À l'échelle mondiale, environ 64 millions de personnes vivent avec le psoriasis, dont environ 80 à 90 % sont atteints de psoriasis en plaques13,14.

À propos du zasocitinib (TAK-279)

Le zasocitinib est un inhibiteur expérimental de nouvelle génération à prendre par voie orale, qui est hautement sélectif de la TYK2. Il assure l'inhibition de l'IL-23 durant 24 heures, en plus d'autres principales voies immunitaires à l'origine de différentes maladies15,16. Ce médicament pourrait devenir une des principales options thérapeutiques par voie orale pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires à médiation immunitaire. La sélectivité du zasocitinib à la TYK2 est plus d'un million de fois supérieure à celles des autres enzymes JAK, ce qui pourrait maximiser l'inhibition de la TYK2 sans avoir d'incidence sur la signalisation de la JAK1, de la JAK2 et de la JAK3, selon des données obtenues in vitro15,17. Takeda évalue actuellement l'innocuité et l'efficacité du zasocitinib dans le cadre d'une étude comparative directe avec le deucravacitinib auprès de patients atteints de psoriasis en plaques ainsi qu'auprès de patients atteints de rhumatisme psoriasique dans le cadre d'études de phase III. De plus, des études de phase II sont en cours sur la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et le vitiligo, ou en cours de lancement sur l'hidradénite suppurée1-6. Le zasocitinib est un composé expérimental dont l'utilisation n'a été approuvée par aucun organisme de réglementation.

L'innocuité et l'efficacité du zasocitinib font toujours l'objet d'une évaluation et aucune autorisation de mise en marché n'a encore été accordée par un organisme de réglementation. En l'absence d'autorisation de mise en marché au Canada, Takeda ne recommande pas actuellement l'utilisation du zasocitinib à l'extérieur d'une étude clinique autorisée par Santé Canada.

À propos des études LATITUDE de phase III portant sur le psoriasis

Les études LATITUDE de la phase III portant sur le psoriasis (NCT06088043 et NCT06108544) sont des études multicentriques mondiales menées à répartition aléatoire et à double insu, contrôlées par placebo et comparateur actif, visant à évaluer l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité du zasocitinib auprès de patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à grave18,19. Les études ont été menées dans 21 pays chez 693 et 1 108 participants, respectivement. Les critères d'évaluation coprincipaux étaient la proportion de patients traités par le zasocitinib obtenant une réponse sPGA de 0/1 et une réponse PASI 75 à la semaine 16, comparativement aux patients recevant un placebo18,19. Les critères d'évaluation secondaires hiérarchisés (clés) comprenaient des comparateurs au placebo (semaine 16) et à l'apremilast (semaines 16 et 24)18,19.

À propos des inhibiteurs de la tyrosine kinase 2 (TYK2)

La TYK2 est une enzyme intracellulaire membre de la famille de protéines Janus kinase (JAK)17,20,21. Toutefois, la TYK2 se distingue de la JAK1, la JAK2 et la JAK3 en ce qu'elle régule principalement les réponses immunitaires, tandis que la JAK1, la JAK2 et la JAK3 régulent des processus biologiques plus vastes17,20,21. La TYK2 assure la médiation de l'IL-23 et d'autres voies de signalisation immunitaires et inflammatoires qui jouent un rôle fondamental dans la survenue du psoriasis, du rhumatisme psoriasique et d'autres maladies inflammatoires à médiation immunitaire22. L'inhibition allostérique hautement sélective de la TYK2, dont l'effet inhibiteur sur la JAK1, la JAK2 et la JAK3 est faible, pourrait représenter une approche thérapeutique prometteuse ciblant l'inflammation à médiation immunitaire, tout en évitant potentiellement les risques associés à l'inhibition d'autres membres de la famille des protéines JAK23.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com/fr-ca/.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout matériel écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue, ni ne représente ni ne fait partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou de la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais de ce communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, et ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à condition qu'il soit utilisé par le destinataire uniquement à des fins d'information (et non en vue de l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède, directement ou indirectement, des investissements sont des entités distinctes. Dans le présent communiqué, « Takeda » est parfois utilisé pour plus de facilité pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés en référence aux filiales en général ou à ceux qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas nécessaire d'identifier la ou les société(s) donnée(s).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des croyances ou opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, les prévisions, les cibles et plans relatifs à Takeda. Sans limitation, les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des termes tels que « vise », « envisage », « pense », « espère », « continue », « s'attend à », « aspire à », « a l'intention de », « fera », « pourrait », « devrait », « ferait », « anticipe », « estime », « projette », « prévoit » ou « entrevoit des perspectives », ou des expressions similaires ou contraires. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses au sujet de nombreux facteurs importants, y compris les suivants, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés ou suggérés par les déclarations prévisionnelles : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris la situation économique générale au Japon et aux États-Unis, ainsi que les relations commerciales internationales; les pressions concurrentielles et les développements; les changements aux lois et règlements applicables, y compris en matière de taxation, de droits de douane et d'autres règles concernant le commerce; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, dont l'incertitude quant à la réussite clinique et aux décisions des organismes de réglementation et au moment où elles sont prises; l'incertitude quant à la réussite commerciale des produits nouveaux et existants; les difficultés ou les retards de fabrication; les fluctuations des taux d'intérêt et de change; les allégations ou préoccupations relatives à l'innocuité ou à l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats; l'impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus; le succès de nos efforts en matière de durabilité de l'environnement, qui nous permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou d'atteindre nos autres objectifs environnementaux; la mesure dans laquelle nos efforts visant à accroître l'efficacité, la productivité ou la réduction des coûts, tels que l'intégration des technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, dans nos activités ou d'autres initiatives visant à restructurer nos opérations, permettront de récolter les avantages escomptés; et d'autres facteurs identifiés dans le plus récent rapport annuel de Takeda sur le formulaire 20-F et les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponible sur le site Web de Takeda à https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ ou à www.sec.gov. Takeda ne s'engage à mettre à jour aucune des déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse ou toute autre déclaration prévisionnelle qu'elle peut faire, sauf si la Loi ou une règle liée aux bourses de valeurs mobilières l'exige. Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs, et les résultats et les énoncés de Takeda indiqués dans ce communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, et ne constituent pas une estimation, une prévision, une garantie, ni une projection des résultats futurs de Takeda.

Information médicale

Ce communiqué de presse contient de l'information sur des produits qui ne sont peut-être pas accessibles dans tous les pays ou qui peuvent l'être sous des marques de commerce différentes, pour des indications différentes, à des doses différentes ou à des concentrations différentes. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une sollicitation, une promotion ou une annonce pour un médicament sur ordonnance, y compris ceux qui sont en cours de développement.

